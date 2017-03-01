Кубок России. 1/4 финала
«Локомотив» – «Тосно» – 1:0
Гол: Миранчук, 19
«Локомотив»: Гильерме, Янбаев, Чорлука, Михалик (Кверквелия, 86), Денисов, Пейчинович, Денисов, Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 70), Миранчук.
«Тосно»: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Чиркин, Мухаметшин, Сухарев, Кашчелан, Макаров (Милевский, 68), Заболотный, Альшин (Кутьин, 80), Богаев.
Предупреждения: Макаров (28), Кашчелан (49), Денисов (90), Чиркин (90)
Источник — Sport.ua
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