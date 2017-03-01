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Кубок России. Тосно Милевского проиграл Локомотиву

Украинский футболист вышел на поле в середине второго тайма

  • 01.03.2017 20:55
  • 1192 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Локомотив Москва
© ФК Локомотив Москва

Кубок России. 1/4 финала

«Локомотив» – «Тосно» – 1:0
Гол: Миранчук, 19

«Локомотив»: Гильерме, Янбаев, Чорлука, Михалик (Кверквелия, 86), Денисов, Пейчинович, Денисов, Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 70), Миранчук.
«Тосно»: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Чиркин, Мухаметшин, Сухарев, Кашчелан, Макаров (Милевский, 68), Заболотный, Альшин (Кутьин, 80), Богаев.
Предупреждения: Макаров (28), Кашчелан (49), Денисов (90), Чиркин (90)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 01.03.2017 21:21
    0
    Это та игра, которую Артем так ждал?
    Хотел сыграть с локо.
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    zanerda678
      zanerda678, 01.03.2017 21:23
    0
    Как же так?
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    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 01.03.2017 21:24
    0
    Эх, Миля!) Шо ты там говорил про состав Динамо?
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    Chupakabra86
      Chupakabra86, 01.03.2017 21:28
    0
    Так он даже в Тосно в основной состав не попадает.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 21:38
    0
    Chupakabra86, 01.03.2017 21:28
    Так он даже в Тосно в основной состав не попадает.
    Що ти розумієш, у них просто така тактика була, свіжийМіля виходить в 2-й половиніМатчу і розриває підУставші оборонні редути суперника
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