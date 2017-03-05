Сталь – Звезда. Анонс

Серьезная нагрузка в воскресный день выпадет на тех болельщиков, которые с интересом продолжают следить за перипетиями чемпионата Украины в Премьер-лиги. Продолжают, несмотря на то, что наш сильнейший дивизион критикуют за снижение уровня, и все такое прочее. Что есть, то есть, но это наш чемпионат, и он потихоньку накатывает на завершение первой части, после которой произойдет разделение дюжины команд на две шестерки.

В одном из четырех сегодняшних матчей в Днепре сыграют «Сталь» и «Звезда» – это единственная в туре пара соперников, располагающихся в нижней части турнирной таблицы. Дирекция Премьер-лиги утвердила время начала матча на «Метеоре» одновременно со стартом игры, которая пройдет в Луцке, где «Волынь» принимает «Шахтер». В ней, хотя фаворит и однозначный, но как-никак играет лидер Премьер-лиги, и остается надеяться, что и матч в Днепре найдет своего зрителя, хотя бы по той простой причине, что это противостояние соседей по турнирной таблице. А, значит, матч равных по силам соперников, что само по себе обещает интригу.

«Звезда» подошла к возобновлению чемпионата после зимнего межсезонья с шансами побороться за первую шестерку, но они были настолько теоретическими, что их можно было бы считать призрачными. Ведь даже случись, что кропивничан прорвало, и они вдруг бы выиграли четыре игры, то и это им ничего не гарантировало – нужно было, чтобы вдруг «Черноморец» с «Ворсклой» посыпались. Однако 19-й тур четко дал понять, что команде Романа Монарева пока еще рано быть там, где разыгрываются места в еврокубках, и главному тренеру «Звезды» на оставшуюся часть сезона нужно сосредоточиться на том, чтобы уже сейчас готовить команду к сезону-17/18. Тщательно, в играх во второй шестерке просеивать футболистов, внимательно анализировать их потенциал через призму того, чтобы в следующем чемпионате попробовать замахнуться на нечто более серьезное. Пока же после зимы «Звезда» еще откровенно «сырая», что и подтвердил матч против «Днепра». Ничем подопечные Романа Монарева оппонента не удивили, не передавили, не переиграли, так что ничья с днепрянами была тем результатом, на который «Звезда» и наиграла.

Теперь, когда команда полностью определилась со своей судьбой на оставшуюся часть сезона, у футболистов есть возможность раскрепоститься и демонстрировать и болельщикам, и тренерскому штабу все свои игровые достоинства. Футбола в исполнении «Звезды» в нынешнем сезоне было немного, да его и не могло быть, ежели по ходу чемпионата в команде сменилось два главных тренера. Турнирную задачу на этот сезон президент «Звезды» Максим Березкин озвучил, как «не быть ниже занимаемого сейчас места». Как она будет решена, как минимум, из этого будет оцениваться работа Романа Монарева. Победой в сегодняшнем матче кропивничане могли бы очень серьезно закрепиться на восьмом месте, и, наверняка, это понимают в «Звезде» все. Тем более что в оставшихся двух турах предстоят матчи с более серьезными соперниками – через неделю с «Динамо» дома, а через две – с «Ворсклой» в гостях, и в этих играх победные ставки букмекерами будут приниматься отнюдь не на «Звезду».

«Сталь» уже давным-давно оформила себе прописку во втором секстете, полностью провалив концовку 2016-го года, проиграв четыре матча подряд. Приход Леонида Кучука не мог не вселить надежду в поклонников «сталеваров», что команда сможет выйти из пике, и результат матча предыдущего тура, в котором была добыта ничья с «Олимпиком», можно воспринимать с оптимизмом. «Сталь» ни в чем не уступала сопернику, позиции которого в первой шестерке достаточно прочные. Солидности оборонительной линии добавили Леандро и Артем Шабанов, которые очень старались доказать новому главному тренеру «сталеваров», что он не ошибся с их приглашением. Конечно, работы у белорусского тренера непочатый край по всем направлениям, но наиболее остро стоит вопрос с атакой, проблема с которой досталась Кучуку в наследство. 12 забитых мячей – столько же еще и у «Волыни», и это худший показатель в лиге. Сейчас у главного тренера выбор на острие атаки небогатый – между Карикари и Комвалиусом, и пока ставка будет делаться на кого-то одного. Если же уже сейчас думать о следующем сезоне, то приоритет в селекционной работе – это усиление конкуренции в передней линии двух форвардам-легионерам, которых пока что бомбардирами назвать сложно. А, может быть, и поиск замены им – буквально в последние дни перед игрой проскочила информация, что кое-то из легионеров уже намерен покинуть команду. Что ж, может быть, а пока Комвалиус в своем активе имеет пять результативных ударов, но два из них были выполнены с 11-тиметровой отметки, а Карикари и вовсе всего дважды расписывался в воротах соперников.

В матче первого круга, в котором, напомним, у руля «Стали» и «Звезды» стояли другие тренеры, было больше борьбы, чем футбола, и более четырех тысяч болельщиков, которые наблюдали за игрой в Кропивницком, забитого мяча так и не дождались. Тот матч – единственный, сыгранный между «Сталью» и «Звездой» на уровне Премьер-лиги.

Выведет же команды на поле днепровского стадиона «Метеор» Екатерина Монзуль, для которой это будет юбилейная, 10-я игра в Премьер-лиге. И ранее харьковчанка ни на матчах «Стали», ни на матчах «Звезды» не работала.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Сталь»: Панькив, Шабанов, Стаменкович, Пашаев, Г. Малакян, Леандро, Э. Малакян, Каленчук, Карасюк, Васин, Карикари

«Звезда»: Паст, Кучеренко, Фатеев, Бацула, Ситало, Лупашко, Загальский, Полегенько, Драченко, Чичиков, Щедрый

Дисквалификация: Эсеола («Звезда»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 2,25 – 3,20 – 3,52

Олимп: 2,20 – 3,10 – 3,41

Bwin: 2,20 – 3,10 – 3,10

5 марта, воскресенье