Донецкий «Олимпик» со дня на день сообщит о подписании нигерийского футболиста, который выступает на позиции центрального защитника, а также опорного полузащитника и серьезно впечатлил Романа Санжара. В данный момент этот игрок, имя которого не называется, оформляет документы в Украину.

Кроме того, как сообщил президент клуба Владислав Гельзин, команда Романа Санжара берет на просмотр двух бразильцев (нападающего и атакующего полузащитника), которых главному тренеру «Олимпика» предложил агент.





