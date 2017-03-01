Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олимпик подпишет нигерийца и просмотрит двух бразильцев

Команда Романа Санжара планирует серьезно усилить свой состав

  • 01.03.2017 20:26
  • 684 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Роман Санжар
© Sport.ua. Роман Санжар
Донецкий «Олимпик» со дня на день сообщит о подписании нигерийского футболиста, который выступает на позиции центрального защитника, а также опорного полузащитника и серьезно впечатлил Романа Санжара. В данный момент этот игрок, имя которого не называется, оформляет документы в Украину.
 
Кроме того, как сообщил президент клуба Владислав Гельзин, команда Романа Санжара берет на просмотр двух бразильцев (нападающего и атакующего полузащитника), которых главному тренеру «Олимпика» предложил агент.


 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.