Василий РАЦ: «Карпаты посеяли хаос в украинском футболе»

Василь Рац розкритикував «Карпати» за те, що подали позов до суду загальної юрисдикції.

«УЕФА може заборонити нашим клубам грати в єврокубках, - сказав Василь Рац, - Все-таки «Карпати» зробили серйозний крок. Я вважаю, що не треба ходити по судах, а краще вчасно платити футболістам зароблені гроші. В українському футболі і без цього скандалу панує безлад. Тепер «Карпати» посіяли ще більший хаос».

Львівські «Карпати» виграли справу у Федерації футболу, подавши позов до суду загальної юрисдикції. І ось Франківський суд Львова повністю задовольнив позов «Карпат», визнавши незаконним рішення Палати суперечок ФФУ щодо виплати клубом компенсації колишньому гравцю команди Володимиру Гудимі. Ідеться про суму у розмірі 73800 доларів. Також суд скасував штрафи в розмірі 72500 гривень, накладені раніше ФФУ на «Карпати» через ігнорування клубом рішення чиновників у справі Гудими. Цей скандал уже охрестили історичним, адже ще ніколи українська команда не ішла проти волі ФФУ шляхом загальних судів.