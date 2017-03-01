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Василий РАЦ: «Карпаты посеяли хаос в украинском футболе»

Из-за действий львовского клуба украинские клубы могут остаться без еврокубков, считает специалист

  • 01.03.2017 20:22
  • 2088 просмотров
  • 2 комментария
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dynamo.kiev.ua. Василий Рац
© dynamo.kiev.ua. Василий Рац

Василь Рац розкритикував «Карпати» за те, що подали позов до суду загальної юрисдикції.

«УЕФА може заборонити нашим клубам грати в єврокубках, - сказав Василь Рац, - Все-таки «Карпати» зробили серйозний крок. Я вважаю, що не треба ходити по судах, а краще вчасно платити футболістам зароблені гроші. В українському футболі і без цього скандалу панує безлад. Тепер «Карпати» посіяли ще більший хаос».

Львівські «Карпати» виграли справу у Федерації футболу, подавши позов до суду загальної юрисдикції. І ось Франківський суд Львова повністю задовольнив позов «Карпат», визнавши незаконним рішення Палати суперечок ФФУ щодо виплати клубом компенсації колишньому гравцю команди Володимиру Гудимі. Ідеться про суму у розмірі 73800 доларів. Також суд скасував штрафи в розмірі 72500 гривень, накладені раніше ФФУ на «Карпати» через ігнорування клубом рішення чиновників у справі Гудими. Цей скандал уже охрестили історичним, адже ще ніколи українська команда не ішла проти волі ФФУ шляхом загальних судів.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 01.03.2017 20:43
    +8
    Василий РАЦ: «Карпаты посеяли хаос в украинском футболе»
    ні Карпати розковипяли Г.І.М.Н.О. у ФФУ, яке починає смердіти.
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    Артем Ильичев
      Артем Ильичев, 01.03.2017 21:15
    -2
    PatriotUA, 01.03.2017 20:43
    Василий РАЦ: «Карпаты посеяли хаос в украинском футболе»
    ні Карпати розковипяли Г.І.М.Н.О. у ФФУ, яке починає смердіти.
    Ну,если благодаря Фк К таки применят санкции ко всем клубам( то думаю мало кого будет интересовать в каком именно месте наковыряло гимн О))
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