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Олимпик может переехать в Черкассы

Донецкий клуб рассматривает несколько вариантов домашнего стадиона

  • 01.03.2017 20:18
  • 1615 просмотров
  • 9 комментария
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин
Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин, который поучаствовал в открытой тренировке сборной Украины по футболу среди ветеранов, прокомментировал возможный переезд клуба в другой город.
 
- Вчера наша рабочая группа проинспектировала стадион в Черкассах и, возможно, мы будем принимать наши матчи там, - говорит Гельзин. - Сейчас мы будем играть домашнюю игру в Полтаве, затем «Шахтер» примет нас в Харькове, после чего мы можем сыграть в Черкассах. Конечно, нам хотелось бы играть ближе к Киеву, где находится наша база. Сейчас мы ведем переговоры с Борисполем на предмет проведения матчей чемпионата в этом городе, однако стадион «Колос» на сегодняшний день не готов.
 
Напомним, «Олимпик» принимал матчи на столичном стадионе им. Банникова, однако вынужден был переехать на «Арену Львов».


 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 01.03.2017 20:25
    0
    Это правильно, очень хороший ход, поле отменное Ковалец может подтвердит он играл молодежкой там. Немцы которые придирчивые когда приезжали и слова не сказали. Гельзин переезжай не пожалеешь.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 01.03.2017 20:33
    0
    мандрівка безхатьків по Україні триває....
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    Макс Руденко
      Макс Руденко, 01.03.2017 20:34
    +2
    Да дайте стадион Банникова клубу. Совесть есть??? Или решили УПЛ убить вообще??
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 20:36
    +1
    Макс Руденко, 01.03.2017 20:34
    Да дайте стадион Банникова клубу. Совесть есть??? Или решили УПЛ убить вообще??
    Так не готове поле на Баннікова, чого пристав
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    Patriot UA
      Patriot UA, 01.03.2017 20:39
    0
    у Нікополі непоганий стадіончик і Київ поруч
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    udman11
      udman11, 01.03.2017 20:39
    +2
    Ходить на футбол люди будут, но болеть за Олимпик маловероятно.
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 01.03.2017 21:03
    0
    Жаль конечно клуб! Может лучше полностью переехать в другой город дешевле будет! Все равно домой если и вернутся то не скоро!
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    jch2008
    online
      jch2008, 01.03.2017 21:23
    +1
    чтобы еще в Черкассах газон убить, как в Смуах? у нас ведь тоже играет команда , а матчи раз в неделю, особенно ранней весной наше поле не выдержит У нас есть много городов, где нету команд; стадионов, где играют очень редко.
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    juventus4
    online
      juventus4, 01.03.2017 21:39
    0
    будем ждать Олимпик )
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