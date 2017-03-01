Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин, который поучаствовал в открытой тренировке сборной Украины по футболу среди ветеранов, прокомментировал возможный переезд клуба в другой город.

- Вчера наша рабочая группа проинспектировала стадион в Черкассах и, возможно, мы будем принимать наши матчи там, - говорит Гельзин. - Сейчас мы будем играть домашнюю игру в Полтаве, затем «Шахтер» примет нас в Харькове, после чего мы можем сыграть в Черкассах. Конечно, нам хотелось бы играть ближе к Киеву, где находится наша база. Сейчас мы ведем переговоры с Борисполем на предмет проведения матчей чемпионата в этом городе, однако стадион «Колос» на сегодняшний день не готов.

Напомним, «Олимпик» принимал матчи на столичном стадионе им. Банникова, однако вынужден был переехать на «Арену Львов».





