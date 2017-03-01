Кубок России. Рубин обыграл Сибирь, Уфа сильнее Анжи

Кубок России. 1/4 финала
«Рубин» – «Сибирь» – 1:0
Гол: Жонатас, 88
«Рубин»: Рыжиков, Бурлак, Камболов, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Мвила, Ткачук (Карадениз, 61), Канунников, Жонатас, Жемалетдинов (Ахметов, 90).
«Сибирь»: Цыган, Мищенко, Качан, Магаль, Плопа, Андреев, Чеботару, Гладышев, Рухаиа, Безлихотнов, Коржунов (Беляев, 75).
Предупреждения: Бауэр (20), Рухаиа (21), Жемалетдинов (90)
«Уфа» – «Анжи» – 1:0
Гол: Засеев, 65
«Уфа»: Шелия, Аликин, Сухов, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев (Кротов, 90), Стоцкий, Пауревич, Сысуев (Зубарев, 75), Игбоун (Безденежных, 90).
«Анжи»: Юрченко, Брызгалов, Тетрашвили, Жиров, Фибель, Мусалов, Кацаев, Яковлев, Хубулов (Прудников, 73), Эззатоллахи (Долгов, 73), Асильдаров (Гулиев, 60).
Предупреждения: Яковлев (32), Засеев (55), Игбоун (58), Гулиев (79), Стоцкий (85), Пауревич (89)
Источник — Sport.ua
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