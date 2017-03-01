Иван ГЕЦКО: «Хачериди бунтует, чтобы его не постигла участь Ярмоленко»

Уже на початку весняної частини чемпіонату України з футболу у таборі київського «Динамо» виник гучний скандал. Головний тренер Сергій Ребров вигнав з основної команди Євгена Хачеріді, лідера захисту, який входить у трійку найдорожчих гравців «Динамо». На перший матч «біло-синіх» проти «Зорі» Хачеріді не потрапив навіть до числа запасних.

«Зауважте, що скандал виник за півроку до того, як в Хачеріді закінчується контракт, - сказав Іван Гецко, автор першого голу у складі збірної України, - Вже стало традицією, що саме перед завершенням контракту «Динамо» свариться з футболістами. І це біда не лише столичної команди, але й більшості українських клубів. Вони пропонують продовжити угоду. Якщо футболіст відмовляється, то починається тиск, шантаж і переведення у резервний склад. Хачеріді все це розуміє. Він хоче вирватися з «Динамо», бо переріс рівень чемпіонату України. До того ж, футболіст бачить, що минулої осені кияни не відпустили Андрія Ярмоленка в Європу. Тому бунтує, щоб його не спіткала доля Ярмоленка».

Додамо, що ТК Футбол повідомив, що «Динамо» оштрафувала Хачеріді на 50 тисяч доларів за пасивність на тренуваннях.