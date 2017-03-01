Анатолий Бессмертный стал главным тренером Сум

1-го марта ПФК «Сумы» покинул весь тренерский штаб - наставник Владимир Лютый, его помощники Юрий Кулиш и Сергей Краковский. 54-летний специалист приходил в Сумы под так называемых китайских инвесторов, которые обещали «горожанам» стабильное финансирование, но за более чем месяц «своего пребывания» ровным счетом ничего не сделали. Сборы в Турции, высокие заработные платы и новички с именем - все это осталось лишь на уровне разговоров...

Сегодня же 16-й клуб первой лиги принял известный в украинском футболе специалист Анатолий Бессмертный, ранее успешно работавший с черкасским «Днепром» и ФК «Полтава». 48-летний наставник уже прибыл в Сумы для ознакомления с командой, правда, как сам заявил, времени для раскачки у него нет - до закрытия трансферного окна всего один день, а до возобновления чемпионата - немногим более половины месяца.