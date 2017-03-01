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Александр ЗИНЧЕНКО: «Шевченко мне звонит, переживает»

Украинский игрок рассказал о своих выступлениях за ПСВ

  • 01.03.2017 19:39
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ФК ПСВ. Александр Зинченко
© ФК ПСВ. Александр Зинченко

В прошлом году он выступал на чемпионате Европы, подписал контракт с английским клубом Манчестер Сити, стал основным игроком сборной Украины, дебютировал в Лиге чемпионов…

В 19 лет о таком взлете в карьере в нашей стране, наверное, даже не мечтают, но судьба подбросила молодому парню очередное сложное испытание. Перейдя в аренду в голландский ПСВ, воспитанник академии донецкого Шахтера Александр Зинченко сначала регулярно выходил на поле, но в 2017 году за два месяца сыграл всего 25 минут…

— Александр, настроение у тебя сейчас не самое лучшее?
— С чего вы взяли?

— Ты не играешь.
— Вы ошибаетесь — у меня всегда хорошее настроение. Такое может случиться с каждым футболистом, но я ни в коем случае не унываю. Наоборот, меня это только мотивирует. Я не привык раскисать — и не такое в жизни проходил, поэтому для меня это будет хорошим опытом. Своего рода уроком, ведь одно время я мог действовать чуть по-другому, но…

У каждого тренера свой выбор, а исполнителю, который не играет, нужно просто доказывать свое право на место в стартовом составе. Так что все зависит только от меня, я никого ни в чем не виню и уж точно не собираюсь раскисать.

«Андрей Шевченко часто звонит»

— До матча сборной Украины в Хорватии остается уже не так много времени, и все наши болельщики немного обеспокоены отсутствием у тебя игровой практики. Тебя не посещают тревожные мысли по поводу возможного непопадания в национальную команду страны?
— Я в себе уверен. Готов и физически, и морально. Всегда буду стремиться попасть в сборную, тем более перед такими ответственными поединками, какие нам предстоит провести в этом году. Мне очень приятно, что украинские болельщики за меня переживают, и я постараюсь их не подвести. Да, игровая практика очень важна, но в футболе бывают такие моменты, которые нужно просто пережить и перетерпеть. Просыпаться каждое утро — и пахать.

— Тренеры сборной выходят с тобой на связь?
— Да, меня многие поддерживают, звонит и Андрей Шевченко. Спрашивает, переживает. Мне очень приятно, такая поддержка мотивирует вдвойне.

— Периодически ты получаешь игровую практику в матчах за молодежную команду ПСВ. Сам просишься сыграть за дубль?
— Инициатива, конечно, исходит от меня, но окончательное решение остается за тренером.

— С наставником коллектива Филиппом Коку ты часто общаешься, он тебе что-либо объясняет?
— Я уже не маленький мальчик и сам все прекрасно понимаю — до последнего тура у команды был результат. Подходить и спрашивать у тренера, почему я не играю, в сложившейся, да и в любой другой, ситуации — это не в моем стиле. Нужно своими действиями на поле, а не разговорами доказывать обоснованность претензий на попадание в основной состав. Словами делу не поможешь. Никогда не ходил к тренеру и не спрашивал, почему я не играю. Все решается только через футбольное поле.

«Помощники Гвардиолы рассказывали об адаптации»

— В настоящий момент многие украинские легионеры практически не получают игровой практики в своих клубах. Может, это звенья какой-то одной цепи?
— Не думаю, ведь у каждого исполнителя своя история, хотя сейчас действительно какой-то не самый удачный период. В сложившейся ситуации я могу сказать только одно — в Европе очень приличная конкуренция, и ее надо выдержать. В первую очередь — справиться с самим собой, ведь было много примеров, когда футболисты, скажем так, из нашего региона подавали много надежд, но не оправдывали их и возвращались домой. Помощники Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити рассказывали, что многие ребята из Восточной Европы не могут совладать с подобными трудностями адаптации.

— Почему?
— Другой менталитет, другое отношение к работе, другой уровень игры. Когда ты только приехал, все хорошо, но едва появляются сложности, сразу опускаются руки.

— Тебя с самого начала готовили к проблемам адаптации?
— Нет, они не на меня намекали. Наоборот, сказали, что я из другого футбольного теста. Еще раз подчеркну, что всегда уверен в себе, какие-то временные трудности меня лишь закаляют, и я становлюсь только сильнее. Реально по себе это чувствую.

Так что нужно запастись терпением. Уверен, что с каждым годом наши ребята будут все больше и больше переезжать в Европу и пребывать здесь на ведущих ролях. К сожалению, в Украине сейчас точно не до футбола.

«Раз в две недели у нас занятия по йоге»

— Ты можешь в общих чертах объяснить главные отличия в организации дела в европейских и наших командах?
— Сразу бросается в глаза дисциплина. В футболе, естественно, мелочей не бывает, однако футбол — это не только поле, но и быт. На любое мероприятие в ПСВ все четко приходят минута в минуту. За семь месяцев я ни разу не видел, чтобы кто-то куда-то опоздал. Ни разу! Каждый точно знает, что ему нужно делать. Все указания тренера выполняются неукоснительно. Нет такого — не хочу, не буду… У нас, например, раз в две недели проходят занятия по йоге. Видно, что не всем это нравится, но никто даже не обсуждает данный вопрос. Тренер сказал — точка.

— Неужели нет такого, чтобы на тренировке кто-то работал вполсилы?
— Вообще нет — это исключено! Тут все с детства проникаются духом особой ответственности. Люди действительно живут футболом, коль уж в него попали. Я вот, например, когда остаюсь дорабатывать после тренировок, а потом возвращаюсь с поля и прохожу мимо тренерской комнаты, часто вижу, как наши наставники стоят у тактического макета, смотрят видео, постоянно что-то обсуждают. Футболом здесь все просто пропитано!

Так и игроки — пашут, выкладываются по максимуму, бьются за место под солнцем. В Голландии, в Бельгии — приличный уровень чемпионатов, это со стороны может казаться иначе. Конкуренция очень высокая, а все потому, что люди серьезно относятся ко всему тому, чем занимаются. Жаль, что в Украине сейчас такая сложная ситуация. Смотришь на среднюю посещаемость УПЛ — и понимаешь, что национальное первенство постепенно умирает. Впрочем, я уверен, что все наладится.

«Сборная стала более европейской»

— Уже, например, улучшилась обстановка в сборной страны. Говорят, там сейчас та самая Европа. Правда?
— Изменилось действительно многое — другая организация дела, другой тренировочный процесс, другой стиль игры. Тренеры проводят много интересной теории, мы разбираем матчи с участием ведущих европейских команд, пытаемся что-то у них перенять. Так что стиль и впрямь стал более европейским.

— Ты уже полностью привык к той игре, которую пытается ставить Андрей Шевченко?
— Мне все понятно. У нас стала другая структура, нам четко объясняют, что именно должен делать на той или иной позиции тот или иной футболист. Надеюсь, что такой футбол приведет нас к успеху, и мы сможем реабилитироваться перед болельщиками за тот провал, который был на Евро-2016.

— В Хорватии будет сложно сыграть в свой футбол?
— Все прекрасно отдают себе отчет в том, с кем придется играть, но могу сказать одно — мы сделаем все возможное.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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