Владимир ЛЫСЕНКО: «Я перешел в Десну, чтобы выйти в Премьер-лигу»

Весной Первую лигу ожидает ожесточенная борьба за право повыситься в классе. Продолжает усиливаться один из главных претендентов на путевку - черниговская «Десна». На турецких сборах вместе с командой работают новички: Леван Арвеладзе, Владимир Лысенко и Илья Ковальчук. Впрочем, это не полный список новобранцев, ведь «Десна» продолжает искать тех, кто поможет выполнить основную задачу - выйти в Премьер-Лиги.
Владимир Лысенко, игрок «Десны»:
- Под силу ли «Десне» выполнить задание?
- Конечно. Для этого я и переходил в этот клуб - чтобы выйти в УПЛ и уже работать там. Я думаю, что, судя по футболистам, которые находятся сейчас в «Десне», я думаю, что, конечно, это задача, которую можно решить.
Источник — ТК Футбол
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