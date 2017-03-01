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Владимир ЛЫСЕНКО: «Я перешел в Десну, чтобы выйти в Премьер-лигу»

Футболист поделился ожиданиями от второй части сезона

  • 01.03.2017 19:30
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ФК Олимпик. Владимир Лысенко
© ФК Олимпик. Владимир Лысенко

Весной Первую лигу ожидает ожесточенная борьба за право повыситься в классе. Продолжает усиливаться один из главных претендентов на путевку - черниговская «Десна». На турецких сборах вместе с командой работают новички: Леван Арвеладзе, Владимир Лысенко и Илья Ковальчук. Впрочем, это не полный список новобранцев, ведь «Десна» продолжает искать тех, кто поможет выполнить основную задачу - выйти в Премьер-Лиги.

Владимир Лысенко, игрок «Десны»:

- Под силу ли «Десне» выполнить задание?
- Конечно. Для этого я и переходил в этот клуб - чтобы выйти в УПЛ и уже работать там. Я думаю, что, судя по футболистам, которые находятся сейчас в «Десне», я думаю, что, конечно, это задача, которую можно решить.

Источник — ТК Футбол

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