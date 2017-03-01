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Карпаты подали апелляцию на решение КДК о переносе матча с Олимпиком

Дончанам грозит техническое поражение

  • 01.03.2017 18:32
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Карпаты подали апелляцию на решение КДК о переносе матча с Олимпиком

Львовские «Карпаты» подали апелляцию на решение КДК ФФУ относительно переноса матча «Олимпик» - «Карпаты» на весну.

Напомним, матч должен был состояться в ноябре в Сумах, но на стадионе «Ювилейный» газон оказался не готов из-за плохой погоды, поэтому поединок предварительно был перенесен на весну.

Если апелляционный комитет удовлетворит иск «Карпат», то донецкому клубу засчитают техническое поражение.

Источник — Sport.ua

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