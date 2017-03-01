Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Молодежная команда Ворсклы обыграла Полтаву в спарринге

Команды провели товарищескую встречу в Копылах

  • 01.03.2017 18:01
  • 75 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Молодежная команда Ворсклы обыграла Полтаву в спарринге

З чудовою та сильною командою «Полтава» у перший день весни вирішили провести спаринг підопічні Олександра Омельчука. Матч видався непростим, але переможним.

ФК «Полтава» - «Ворскла» (молодіжний склад) – 1:2
Товариська гра. 1 березня, 13:00. Копили, УТБ ФК «Полтава».
Голи: ?, 40 – Ключик, 65, Бараннік, 85.

«Ворскла» (1 тайм): Різник, Остапенко, Гаркуша, Максименко, Квасний, Ічанський, Косовський, Сидоренко, Таранушич, Муха, Шаповал.
«Ворскла» (2 тайм): Вічний, Алантьєв, Ключик, Олійник, Луценко, Брага, Гасенко, Гравець на перегляді (Зосенко, 80), Мільник, Тищенко, Шарило (Бараннік, 75).

Источник — ФК Ворскла

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.