Молодежная команда Ворсклы обыграла Полтаву в спарринге

З чудовою та сильною командою «Полтава» у перший день весни вирішили провести спаринг підопічні Олександра Омельчука. Матч видався непростим, але переможним.
ФК «Полтава» - «Ворскла» (молодіжний склад) – 1:2
Товариська гра. 1 березня, 13:00. Копили, УТБ ФК «Полтава».
Голи: ?, 40 – Ключик, 65, Бараннік, 85.
«Ворскла» (1 тайм): Різник, Остапенко, Гаркуша, Максименко, Квасний, Ічанський, Косовський, Сидоренко, Таранушич, Муха, Шаповал.
«Ворскла» (2 тайм): Вічний, Алантьєв, Ключик, Олійник, Луценко, Брага, Гасенко, Гравець на перегляді (Зосенко, 80), Мільник, Тищенко, Шарило (Бараннік, 75).
Источник — ФК Ворскла
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