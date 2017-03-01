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Артур Боруц завершил карьеру в сборной Польши

37-летний голкипер сосредоточится на выступлениях за клуб

  • 01.03.2017 17:58
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Вратарь Артур Боруц больше не будет выступать за сборную Польши.

37-летний голкипер объявил о прекращении международной карьеры. Вратарь «Борнмута» выступал за сборную Польши с 2004 года и провел в составе «Кадры» 64 поединка.

Боруц участник чемпионата мира 2006 года и европейского первенства 2008 года. Также он был в составе сборной Польши на чемпионате Европы 2012 года, однако не сыграл на этом турнире ни одного матча.

Источник — MatchDay

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