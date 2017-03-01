Артур Боруц завершил карьеру в сборной Польши

Вратарь Артур Боруц больше не будет выступать за сборную Польши.
37-летний голкипер объявил о прекращении международной карьеры. Вратарь «Борнмута» выступал за сборную Польши с 2004 года и провел в составе «Кадры» 64 поединка.
Боруц участник чемпионата мира 2006 года и европейского первенства 2008 года. Также он был в составе сборной Польши на чемпионате Европы 2012 года, однако не сыграл на этом турнире ни одного матча.
Источник — MatchDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.