Артур Боруц завершил карьеру в сборной Польши

Вот это другой компот, а то я вчера чуток огорчился. Надо пободрить желтенькую, чтоб жизнь малино...

приедут к нам, заставим в бикини играть

Ох уж эти мусульманские законы... Зачем таким странам вообще право на проведение ЧМ давать?