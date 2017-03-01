Челси продлил контракт с Мозесом

Сегодня Виктор Мозес подписал с клубом новый контракт.



26-летний нигериец стал игроком основного состава при Антонио Конте и играет важную роль в команде, которая борется за победу в АПЛ.



Сегодня игрок заключил с клубом новое соглашение, по которому останется на «Стэмфорд Бридж» до 2021 года. В связи с этим Мозес заявил:



«Я очень взволнован. Я рад, что подписал новый контракт с клубом и проведу здесь ещё несколько лет. Теперь нужно сосредоточиться на интересах команды и продолжать упорно работать, чтобы выигрывать матчи и постараться завоевать первое место в АПЛ в конце сезона».



«Мы проводим хороший сезон. Я получаю удовольствие от своей игры, у нас хороший тренер, который внушает уверенность каждому из нас. Я просто хочу продолжать получать удовольствие от игры и усердно работать на команду».