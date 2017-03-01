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Заря: Бонавентуре работает в общей группе

Никита Каменюка все еще в лазарете

  • 01.03.2017 17:45
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ФК Заря
© ФК Заря

Луганская «Заря» готовится к игре 20-го тура с полтавской «Ворсклой». После игры с «Динамо» луганчане получили два дня отдыха. Вчерашний день был втягивающим и включал в себя сауну и занятия в тренажёрном зале.

А сегодня «чёрно-белые» приступили к тренировочному процессу на запорожском стадионе «Торпедо», где и будут тренироваться в ближайшее время.

По словам главного агронома клуба Виталия Груши, благодаря тому, что поле на стадионе «Торпедо» ушло в зиму с хорошим травяным покровом, на поверхности газона под снегом не образовалась ледяная корка в отличие от других полей. Это позволило оперативно очистить покрытие от снега и ускорить процесс приведения поля в пригодное для тренировок состояние.

Что касается тренировочного процесса, то команда пребывает в хорошем настроении и серьёзно готовится к поединку с полтавчанами. Тренируется в общей группе нападающий Деннис Бонавентуре, восстановившись после ушиба в игре с «Динамо». А вот капитан Никита Каменюка пока ещё в тренировках «Зари» участия не принимает, восстанавливаясь по индивидуальной программе.

Источник — ФК Заря

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