С Николаева сняли запрет на трансферы

Пресс-служба МФК «Николаев» в телефонном режиме пообщалась с депутатом городского совета, председателем наблюдательного совета завода "Экватор" (являющимся на сегодняшний день основным инвестором «корабелов») Сергеем Кантором и главным тренером «муниципалов» Русланом Забранским.



Первым вопросом на повестке дня стала дозаявка футболистов на второй круг первенства Украины в Первой лиге. По словам Сергея Кантора, клуб выплатил штрафные санкции в размере свыше 25 тыс. грн. за неподобающее поведение болельщиков на домашних матчах с «Десна» (Чернигов), «Скала» (Стрый), «Оболонь-Бровар» (Киев) и «Ильичёвец» (Мариуполь).



В связи с выплатой штрафных санкций КДК ФФУ, МФК «Николаев» вновь получил возможность дозаявлять новых футболистов. Итоговую заявку клуб подаст 2 марта.



Сейчас МФК «Николаев» находится на учебно-тренировочном сборе в Закарпатье, где продолжает активную подготовку к возобновлению чемпионата Украины по футболу в Первой лиге. Первый контрольный матч МФК «Николаев» сыграет 1 марта против НК «Верес» (Ровно), следующая встреча – 5 марта (предварительное согласие на игру дал ФК «Львов).



Что касается новичков, то тут слово взял Руслан Забранский. По обоюдному согласию команду покинул полузащитник Антон Муховиков. Предварительные же контракты с клубом уже подписали Сергей Алексанов («Ингулец»), Артём Кулишенко («Реал Фарма»), Морис Пакоме и Владислав Барский (ПФК «Судостроитель»).