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Владимир Лютый покидает Сумы

В четверг «горожане» получат нового тренера

  • 01.03.2017 16:46
  • 252 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Сумы
© ФК Сумы

Володимир Лютий залишає ПФК «Суми». Сьогодні, 1 березня, головний тренер ПФК «Суми» попрощався з гравцями. 

Разом з ним команду залишають його асистент Юрій Куліш та тренер воротарів Сергій Краковський. 

Повідомляється, що завтра, 2-го березня, на ранковому тренуванні команді буде представлено нового наставника.

Источник — ПФК Сумы

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 01.03.2017 16:49
    0
    Звалив китайський інвестор, - звалив і Лютий...
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.03.2017 17:09
    0
    Сумно стало в Сумах ...
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