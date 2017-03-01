Владимир Лютый покидает Сумы

Володимир Лютий залишає ПФК «Суми». Сьогодні, 1 березня, головний тренер ПФК «Суми» попрощався з гравцями.
Разом з ним команду залишають його асистент Юрій Куліш та тренер воротарів Сергій Краковський.
Повідомляється, що завтра, 2-го березня, на ранковому тренуванні команді буде представлено нового наставника.
Источник — ПФК Сумы
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