Артем БЕСЕДИН: «Нужно выходить и показывать свою лучшую игру»

Нападник нашої команди Артем Бєсєдін згадав попередню гру із «Зорею», розповів про майбутній матч із «Олімпіком» та плани на весняну частину чемпіонату:



- Сподіваюся, в подальших матчах у нас усе складатиметься добре, будемо показувати якісну гру та результативність. Постараємося робити все, що від нас залежить, та доводити, що ми гідні грати в Лізі чемпіонів.



- Ви задоволені, що забили в першому ж матчі чемпіонату після зимової перерви?

- Звичайно, задоволений, адже забивати - це обов'язок нападника. Буду робити все від мене залежне, щоб і надалі продовжувати в тому ж дусі.



- Після того, як Мораес пішов у оренду, основна відповідальність в атаці буде на вас?

- Ми знали, що Жуніору дали п'ять матчів дискваліфікації, тому він усе одно не зміг би грати. Потрібно виходити та показувати свою найкращу гру, виглядати на полі не гірше, тож я розумію, яка відповідальність і на мені, і на Яремчуку. Ми до цього готові.



- У яких кондиціях перебуває команда? Після тренувань було важко переключитися на офіційні матчі?

- На другому зборі було більше ігор, більше ігрової практики. Будь-який футболіст вам скаже, що готуватися до сезону краще через ігри, а не через тренування. До матчу із «Зорею» підійшли в найкращих кондиціях, усі повністю виклалися на полі й показали хороший результат.



- Що можете сказати про найближчу домашню гру з «Олімпіком»?

- Це буде наша перша гра на НСК «Олімпійський» у весняній частині сезону. Ми знаємо, як суперник буде грати, як компактно оборонятися. Тому зробимо все, щоб не підвести наших уболівальників.