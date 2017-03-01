Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Беседин и Яремчук смогут заменить Мораеса»

Капітан київського «Динамо» відповів на запитання журналістів перед першим домашнім матчем цього року, який відбудеться 4 березня на «Олімпійському».



- Андрію, який настрій зараз у команді?

- Настрій хороший, тим паче, ми виграли попередній матч. Усе гаразд, готуємося до наступного поєдинку.



- Що можете сказати про найближчого суперника - «Олімпік»?

- Поки не розбирали цього суперника, останні три дні займалися аналізом нашого попереднього поєдинку з «Зорею».



- Як адаптуються в колективі новачки команди, Пантич та Кадар? Що можете сказати про них?

- Поки що важко говорити щось конкретне, тому що Алекс провів лише першу гру. Напевно, йому трохи легше, тому що він перебуває в команді трохи довше. Ми допоможемо хлопцям адаптуватися, й буде все добре.



- Це добре, що перша офіційна гра була з таким серйозним суперником, як «Зоря»?

- Не знаю, добре це чи погано, - починати з такого матчу. Я вважаю, що такий клуб, як «Динамо», має перемагати в кожній грі. Гадаю, як для першої гри ми показали непоганий футбол, який мав сподобатися вболівальникам.



- Погода вже весняна, якість футбольних полів теж покращується?

- (посміхаючись) Звичайно, хотілося би, аби поля були в дещо кращому стані, але, на жаль, із цим нічого не вдієш.



- Як прокоментуєте рішення Мораеса піти в оренду?

- Цей перехід легко пояснити, адже через дискваліфікацію він би ще півтора місяці не грав. Гадаю, для нього це було б важко. Він зробив свій вибір, потрібно його поважати. Думаю, для нього це непоганий варіант. Хочу побажати йому успіху, він - класний хлопець, класний футболіст. За той час, що він грав у «Динамо», ми з ним потоваришували, навіть сім'ями.



- Які очікування від матчу збірної України проти Хорватії?

- Поки думаємо лише про клубні справи. Коли вже поїдемо до розташування національної збірної, тоді будемо думати вже конкретно про гру з Хорватією. Сподіваюся, що викличуть.



- Із Домагоєм Відою вже обговорюєте майбутній матч?

- (сміється) Зараз я йому на тренуванні «вставлю», щоб він не грав, і нам було легше.



- «Динамо» незабаром зіграє перший у цьому році домашній матч. Команда скучила за вболівальникам?

- Звичайно, хочеться запросити вболівальників на гру. Ми скучили за нашими вболівальниками, за їхньою підтримкою. Запрошуємо всіх на матч із «Олімпіком»! Постараємося порадувати наших шанувальників хорошою, якісною грою.



- Яремчук та Бєсєдін зможуть замінити Мораеса?

- Гадаю, так. Видно, що хлопці прогресують, і тренерський штаб це бачить та довіряє цим хлопцям. Усе в їхніх руках та ногах. Головне, щоб хлопці не зупинялися на досягнутому.



- Наскільки команда функціонально та морально готова до матчів після тривалої паузи?

- Гадаю, ми готові на всі сто відсотків. Для цього й організовуються збори, проводяться контрольні гри. Думаю, всі хлопці готові. Звичайно, хотілося би проводити по дві гри на тиждень, тому що так зовсім нудно. Але ми самі у цьому винні.



- «Шахтар» попереду на 13 очок, чи реально ще поборотися за чемпіонство?

- Мабуть, потрібно бути реалістами. Потрібно розуміти, що відставання доволі серйозне, й у нашому чемпіонаті відіграти таке відставання буде дуже важко. Для нас зараз найголовніше - у кожному матчі показувати хорошу, якісну гру, щоб повернути вболівальників на стадіон. А очки будемо рахувати наприкінці чемпіонату. Я впевнений, що всі хлопці та тренерський штаб зроблять усе необхідне, аби, виходячи на кожну гру, ми здобували три очки.



- На що вказував тренерський штаб після матчу із «Зорею»?

- Як завжди, ми розбираємо як позитивні моменти, так і негативні. Ми завжди у спокійній атмосфері розбираємо всі моменти, як потрібно було зіграти в кожному епізоді.



- Більше було позитивних моментів чи негативних?

- Ми виграли, значить, було більше позитиву.



- У матчі із «Зорею» дебютував Шепелєв, як оціните його гру?

- Я ще після матчу сказав: видно, що у цього хлопця хороше мислення, він добре працює із м'ячем. Але, як я завжди кажу молодим гравцям, головне - не зупинятися на тому, що ти досяг, а працювати, працювати й ще раз працювати.