Жуниор МОРАЕС: «Дисквалификация повлияла на мой уход из Динамо»

Перед отъездом в Китай Жуниор Мораеc встретился с журналистами, среди которых был и корреспондент Sport.ua.

— В каждом клубе, где я играл, старался выкладываться на сто процентов, чтобы показать себя в лучшем виде,— сказал 29-летний бразилец. — Так как я играл хорошо, мои акции повышались, и я прогрессировал. Надеюсь, и на этот раз мой новый клуб будет лучше, чем предыдущий.

— Можно сказать, что последние матчи в Марбелье, которые «Динамо» проводило против китайских клубов, поспособствовали вашему переходу в «Тяньцзинь Цюанцзянь»?

— Контрольные матчи немножко отличаются от официальных. Когда мы играли против китайских клубов, я не думал, что перейду в один из них. Я был очень удивлен, когда поступило предложение от «Тяньцзинь Цюанцзянь». Но у меня в «Динамо» была дисквалификация, которая накладывала свой отпечаток. Когда мне в «Динамо» озвучили предложение из Китая, нужно было быстро определиться. Мы провели семейный совет и определились, что переход в «Тяньцзинь Цюанцзянь» — интересный вызов для меня.

— Распространяется ли ваша пятиматчевая дисквалификация в Украине на чемпионат Китая? Или вы сможете играть за новый клуб с первого же матча?

— Да, я смогу играть. Дисквалификация распространяется только на матчи в Украине. Если честно, я был удивлен такой дисквалификацией. По-моему, пять матчей – это чересчур. В предыдущих поединках «Динамо» с «Шахтером» были более неприятные моменты, и дисквалификация была три матча, а не пять. Это, на мой взгляд, слишком много.

— Когда вы планируете присоединиться к новому клубу?

— Физически я готов играть хоть сейчас. Сейчас я жду китайскую визу – и сразу же лечу в Поднебесную. У меня высокие ожидания от этого трансфера, я уже готов сыграть в субботу, но не думаю, что успею быть там к этому времени. Думаю, во втором туре я уже готов играть.

— Рассматривали ли вы другие варианты продолжения карьеры – в Европе или в Бразилии?

— До этого момента я не думал о смене клуба. Мои планы были связаны с «Динамо». Я ставил задачу стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины, как и в прошлом году. Наверное, решение КДК ФФУ изменило мнение руководства «Динамо» насчет меня. У меня не было официальных предложений из Европы. Но различные слухи о клубах из Бразилии, России и Китая, которые мной интересовались, были.

— Общались ли вы уже с наставником «Тяньцзинь Цюанцзянь» — Фабио Каннаваро?

­— Да, я говорил с ним по телефону. Что обсуждали? Интерес ко мне, клуб и город, где базируется команда.

— В нападении «Тяньцзинь Цюанцзянь» выступает ваш соотечественник Джованни. Готовы выиграть у него конкуренцию за место в атаке?

— Надеюсь, мы не будем конкурентами, будем играть вдвоем. Нас с ним многое связывает – раньше выступали вместе в Бразилии. Сейчас встретились снова. Это забавно.

— Что стало главной причиной, почему вы приняли решение перейти в Китай?

— Когда я приехал в «Динамо», меня часто спрашивали о конкуренции. Я говорил, что мы с другими нападающими партнеры, а не конкуренты. Знал: если я в хорошей форме, то буду играть. Я скорее конкурировал с собой, когда я в своей лучшей форме. По поводу дисквалификации, то не могу сказать, что она на сто процентов предопределила мой уход. Но во многом, конечно, повлияла.

— Китай приучил нас к большим суммам. Можете сказать: в новом клубе будете зарабатывать больше?

— Да, безусловно. Там мои финансовые условия будут лучше. Могу сказать, что переход оказался выгоден и мне, и «Динамо». Выиграли две стороны.

— Покидая «Динамо», есть что-то, о чем вы сожалеете?

— У меня действующий контракт с «Динамо». Этот клуб по-прежнему в моем сердце. Я провел в клубе полтора года. За это время «Динамо» выиграло два титула. Я был лучшим бомбардиром в прошлом сезоне. Сейчас тоже лучший бомбардир клуба. Я чувствовал себя неплохо. Я не хочу думать о плохом.

— Какой матч стал самым памятным в футболке «Динамо»?

— Больше всего запомнилась первая игра в Лиге чемпионов (домашний поединок с «Порту» - 2:2, - прим. Sport.ua). Эта игра была очень памятной. Еще хочу вспомнить матч с «Ворсклой», после котрого мы стали чемпионами, а я забил победный мяч.

— Каким видите дальнейшее будущее? Вернетесь в «Динамо» по окончании аренды или будете искать другие варианты?

— Сейчас думаю о том, что должен показать максимум в Китае. Никто не знает, что будет в будущем. Я всегда жду от жизни хорошего. Если вернусь в «Динамо» – я буду этому рад. Я в Украине пять лет, полтора года – в Киеве. Мне здесь все очень нравится. Если перейду в другой клуб – тоже буду счастлив.

— Вы неоднократно говорили, что хотите достичь уровня национальной сборной. Переход в Китай перечеркивает вашу мечту?

— Нет. Я говорил с агентом, семьей, братом и отцом. Если я буду продолжать забивать голы – буду близок к сборной и могу реализовать свою мечту. В чемпионате Китая много звездных игроков, которые не страдают от этого. Бразильская пресса высоко оценивает этот трансфер.

— Речь о сборной Бразилии? Или о сборной Украины тоже думаете?

— О двух сборных (улыбается).

— Как вы оцениваете проект «китайская Суперлига»? Этот чемпионат выше уровнем, чем УПЛ?

— Три года назад чемпионат Украины был очень сильным. Когда я приехал в Украину – даже не ожидал, что уровень настолько высок. Но после того, как много игроков сильных покинуло страну, уровень чемпионата упал. В Китае наблюдается обратная тенденция – уровень чемпионата постоянно растет. Все, кто интересуются футболом, задают вопрос: что же там будет через два-три года? Одна из тенденций в Китае – привлечение сильных игроков. Только из национальной сборной Бразилии там выступают Ренату Аугусту, Паулиньо, Халк.

— В атаке «Динамо» после вашего ухода остаются Беседин и Яремчук. Смогут ли они поддержать высокий уровень?

— Считаю, молодые игроки, которые выступают в первой команде, имеют большой потенциал. Я могу привести пример Ориховского, Шепелева, Очигавы, в том числе Беседина и Яремчука. То же могу сказать и о Цыганкове. Все они имеют потенциал, чтобы стать лидерами «Динамо». Задача тренера – огранить эти алмазы и придумать, как их использовать.

— Что вы знаете о городе, в котором будете жить?

— В Китае выступают много бразильских футболистов. Я говорил с Ренату Аугусту. Также общался с Жадсоном, который играл в этом клубе. Моя жена разговаривала с женой Жадсона. Все хвалили город и говорили, что там я буду себя чувствовать комфортно.