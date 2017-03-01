В ФФУ назвали судейские бригады на матчи 20-го тура

Суркіс відпусти шо ти чувака гробиш?

Кравець - тільки відновився ,а до матчу ще три тижні - твої слова ,дослівно ! А де гарантія що з...

Исландія Англію вибила з Евро, ще Туреччина, а це вже солідна команда. І якщо не помиляюся Краве...

1.Кравець уже відновився і в наступномуМатчі може виходити на поле, а до матчу ще 3 тижні. І ти к...