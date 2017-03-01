В ФФУ назвали судейские бригады на матчи 20-го тура

Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу «Ліга Парі-Матч» сезону 2016/2017 років.
Наводимо список призначень арбітрів, спостерігачів арбітражу, директорів матчів та офіцерів безпеки на майбутні поєдинки:
«Дніпро» (Дніпро) – «Чорноморець» (Одеса): арбітр - Жабченко А.С. (Хмельницький), асистенти арбітра – Ярмолинський Л.М. (Київ), Чос М.В. (Київ), четвертий арбітр – Можаровський Ю.А. (Львів), спостерігач арбітражу – Шамич О.М. (Київ), директор матчу ФФУ – Прохорович А.В. (ФФ Сумщини), офіцер безпеки ФФУ – Шинкаренко А.Б. (Дніпропетровська ОФФ)
«Динамо» (Київ) – «Олімпік» (Донецьк): арбітр – Грисьо Ю.Я. (Львів), асистенти арбітра – Данильченко Є.А. (Луганськ), Шудрік Д.О. (Сімферополь), четвертий арбітр – Головков О.В. (Луганська обл.), спостерігач арбітражу – Дердо В.Г. (Чорноморськ), директор матчу ФФУ – Трошкін В.М. (ФФУ), офіцер безпеки ФФУ – Іванченко Ю.О. (ФФУ)
«Карпати» (Львів) – «Олександрія» (Олександрія): арбітр – Арановський Є.А. (Київ), асистенти арбітра – Трехліб Я.М. (Дніпро), Жарий В.В. (Дніпропетровська обл.), четвертий арбітр – Дердо О.В. (Чорноморськ), спостерігач арбітражу – Задіран С.М. (Дніпро), директор матчу ФФУ – Прозоровський М.П. (Вінницька ОФФ), офіцер безпеки ФФУ – Дзюба М.І. (Вінницька ОФФ)
«Ворскла» (Полтава) – «Зоря» (Луганськ): арбітр – Абдула А.Б. (Харків), асистенти арбітра – Беккер С.І. (Харків), Матяш В.В. (Донецьк), четвертий арбітр – Іванов О.В. (Донецька обл.), спостерігач арбітражу – Зубарев О.Г. (Слов’янськ), директор матчу ФФУ – Титаренко Ю.Д. (ФФУ), офіцер безпеки ФФУ – Родич І.О. (Полтавська ОФФ)
«Волинь» (Луцьк) – «Шахтар» (Донецьк): арбітр – Березка С.М. (Київська обл.), асистенти арбітра – Альохін І.М. (Хмельницький), Корнійко О.С. (Миргород), четвертий арбітр – Козик Я.В. (Мукачево), спостерігач арбітражу – Грисьо Я.А. (Львів), директор матчу ФФУ – Кузнецов М.С. (Хмельницька ОФФ), офіцер безпеки ФФУ – Лєщенко І.В. (ФФ Волині)
«Сталь» (Кам’янське) – «Зірка» (Кропивницький): арбітр – Монзуль К.В. (Харків), асистенти арбітра – Єремєєв А.А. (Миколаїв), Шамека А.В. (Маріуполь), четвертий арбітр – Труханов К.В. (Харків), спостерігач арбітражу – Деревінський О.М. (Київ), директор матчу ФФУ – Прокопович Г.В. (Чернігівська ОФФ), офіцер безпеки ФФУ – Свистун А.В. (Чернігівська ОФФ)
Источник — Федерация футбола Украины
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