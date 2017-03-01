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Черноморец призвал болельщиков не ехать на игру в Днепр

Матч пройдет при закрытых трибунах

  • 01.03.2017 15:39
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ФК Днепр
© ФК Днепр

Сегодня ФК «Днепр» информировал Премьер-лигу и ФК «Черноморец» о том, что согласно решения Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ от 8.12.2016 днепровский клуб обязан провести предстоящую домашнюю игру Лиги Пари-Матч с «Черноморцем» без зрителей.

В связи с этим ФК «Черноморец» призывает болельщиков команды отказаться от поездки в город Днепр на матч «Днепр» — «Черноморец», который состоится 4-го марта.

Источник — ФК Черноморец

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