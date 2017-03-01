Каковы шансы команд на выход в 1/4 финала?

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА зафиксировано восемь разных результатов. Сразу шесть несеяных команд имеют фору перед ответными поединками, которые им предстоит провести на выезде.

Что же говорит история о шансах той или иной команды на выход в четвертьфинал?

Мы изучили все результаты двухматчевых противостояний в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, Кубке УЕФА/Лиге Европы УЕФА и Кубке кубков. Искали идентичные результаты после первых поединков и смотрели, какие команды в итоге проходили в следующий этап.

Согласно статистике, у «Лестера» и «Севильи» примерно равные шансы, а «Арсеналу» и «Байеру» придется попотеть - ранее лишь одному клубу удалось выбраться победителем из таких незавидных ситуаций. Наконец, «Барселоне» и вовсе нужно чудо. Да, кстати, если шесть несеяных клубов выйдут в четвертьфинал, это тоже станет рекордом.

7 марта

«Наполи» - «Реал» (1:3)

Счет встречался: 329 раз

Общие победы хозяев ответного матча: 75 (22,8%)

Общие победы гостей ответного матча: 254 (77,2%)

«Арсенал» - «Бавария» (1:5)

Счет встречался: 80 раз

Общие победы хозяев ответного матча: 1 (1,2%)

Общие победы гостей ответного матча: 79 (98,8%)

• Отыграться после поражения со счетом 1:5 в первом матче смог только «Реал». В третьем круге Кубка УЕФА-1985/86 мадридцы забили четыре безответных мяча в ворота менхенгладбахской «Боруссии» в ответной встрече и прошли дальше по правилу выездного гола.

8 марта

«Боруссия» Дортмунд - «Бенфика» (0:1)

Счет встречался: 990 раз

Общие победы хозяев ответного матча: 402 (40,6%)

Общие победы гостей ответного матча: 588 (59,4%)

«Барселона» - «Пари Сен-Жермен» (0:4)

Счет встречался: 58 раз

Общие победы хозяев ответного матча: 0 (0%)

Общие победы гостей ответного матча: 58 (100%)

14 марта

«Ювентус» - «Порту» (2:0)

Счет встречался: 339 раз

Общие победы хозяев ответного матча: 330 (97,3%)

Общие победы гостей ответного матча: 9 (2,7%)

«Лестер» - «Севилья» (1:2)

Счет встречался: 587 раз

Общие победы хозяев ответного матча: 287 (48,9%)

Общие победы гостей ответного матча: 300 (51,1%)

15 марта

«Атлетико» - «Байер» (4:2)

Счет встречался: 29 раз

Общие победы хозяев ответного матча: 28 (96,6%)

Общие победы гостей ответного матча: 1 (3,4%)

• Единственной командой, которой не удалось отстоять дома преимущество после гостевой победы с результатом 4:2, стала «Барселона». В первом круге Кубка европейских чемпионов-1984/85 каталонцы умудрились в родных стенах проиграть «Метцу» - 1:4.

«Монако» - «Манчестер Сити» (3:5)

Счет встречался: 10 раз

Общие победы хозяев ответного матча: 4 (40%)

Общие победы гостей ответного матча: 6 (60%)

И напоследок - любопытная статистика по 1/8 финала Лиги чемпионов...

Число сеяных команд (проводили ответные матчи дома), сумевших пройти в следующий раунд

8: 2013/14

7: 2005/06, 2010/11

6: 2006/07, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16

5: 2003/04, 2004/05, 2008/09

4: 2009/10

3: 2007/08