Каковы шансы команд на выход в 1/4 финала?

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА зафиксировано восемь разных результатов. Сразу шесть несеяных команд имеют фору перед ответными поединками, которые им предстоит провести на выезде.
Что же говорит история о шансах той или иной команды на выход в четвертьфинал?
Мы изучили все результаты двухматчевых противостояний в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, Кубке УЕФА/Лиге Европы УЕФА и Кубке кубков. Искали идентичные результаты после первых поединков и смотрели, какие команды в итоге проходили в следующий этап.
Согласно статистике, у «Лестера» и «Севильи» примерно равные шансы, а «Арсеналу» и «Байеру» придется попотеть - ранее лишь одному клубу удалось выбраться победителем из таких незавидных ситуаций. Наконец, «Барселоне» и вовсе нужно чудо. Да, кстати, если шесть несеяных клубов выйдут в четвертьфинал, это тоже станет рекордом.
7 марта
«Наполи» - «Реал» (1:3)
Счет встречался: 329 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 75 (22,8%)
Общие победы гостей ответного матча: 254 (77,2%)
«Арсенал» - «Бавария» (1:5)
Счет встречался: 80 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 1 (1,2%)
Общие победы гостей ответного матча: 79 (98,8%)
• Отыграться после поражения со счетом 1:5 в первом матче смог только «Реал». В третьем круге Кубка УЕФА-1985/86 мадридцы забили четыре безответных мяча в ворота менхенгладбахской «Боруссии» в ответной встрече и прошли дальше по правилу выездного гола.
8 марта
«Боруссия» Дортмунд - «Бенфика» (0:1)
Счет встречался: 990 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 402 (40,6%)
Общие победы гостей ответного матча: 588 (59,4%)
«Барселона» - «Пари Сен-Жермен» (0:4)
Счет встречался: 58 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 0 (0%)
Общие победы гостей ответного матча: 58 (100%)
14 марта
«Ювентус» - «Порту» (2:0)
Счет встречался: 339 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 330 (97,3%)
Общие победы гостей ответного матча: 9 (2,7%)
«Лестер» - «Севилья» (1:2)
Счет встречался: 587 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 287 (48,9%)
Общие победы гостей ответного матча: 300 (51,1%)
15 марта
«Атлетико» - «Байер» (4:2)
Счет встречался: 29 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 28 (96,6%)
Общие победы гостей ответного матча: 1 (3,4%)
• Единственной командой, которой не удалось отстоять дома преимущество после гостевой победы с результатом 4:2, стала «Барселона». В первом круге Кубка европейских чемпионов-1984/85 каталонцы умудрились в родных стенах проиграть «Метцу» - 1:4.
«Монако» - «Манчестер Сити» (3:5)
Счет встречался: 10 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 4 (40%)
Общие победы гостей ответного матча: 6 (60%)
И напоследок - любопытная статистика по 1/8 финала Лиги чемпионов...
Число сеяных команд (проводили ответные матчи дома), сумевших пройти в следующий раунд
8: 2013/14
7: 2005/06, 2010/11
6: 2006/07, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16
5: 2003/04, 2004/05, 2008/09
4: 2009/10
3: 2007/08
Источник — УЕФА
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