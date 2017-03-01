Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Каковы шансы команд на выход в 1/4 финала?

Статистика не оставляет шансов «Барселоне»

  • 01.03.2017 15:37
  • 552 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Каковы шансы команд на выход в 1/4 финала?

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА зафиксировано восемь разных результатов. Сразу шесть несеяных команд имеют фору перед ответными поединками, которые им предстоит провести на выезде.

Что же говорит история о шансах той или иной команды на выход в четвертьфинал?

Мы изучили все результаты двухматчевых противостояний в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, Кубке УЕФА/Лиге Европы УЕФА и Кубке кубков. Искали идентичные результаты после первых поединков и смотрели, какие команды в итоге проходили в следующий этап.

Согласно статистике, у «Лестера» и «Севильи» примерно равные шансы, а «Арсеналу» и «Байеру» придется попотеть - ранее лишь одному клубу удалось выбраться победителем из таких незавидных ситуаций. Наконец, «Барселоне» и вовсе нужно чудо. Да, кстати, если шесть несеяных клубов выйдут в четвертьфинал, это тоже станет рекордом.

7 марта

«Наполи» - «Реал» (1:3)
Счет встречался: 329 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 75 (22,8%)
Общие победы гостей ответного матча: 254 (77,2%)

«Арсенал» - «Бавария» (1:5)
Счет встречался: 80 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 1 (1,2%)
Общие победы гостей ответного матча: 79 (98,8%)

• Отыграться после поражения со счетом 1:5 в первом матче смог только «Реал». В третьем круге Кубка УЕФА-1985/86 мадридцы забили четыре безответных мяча в ворота менхенгладбахской «Боруссии» в ответной встрече и прошли дальше по правилу выездного гола.

8 марта

«Боруссия» Дортмунд - «Бенфика» (0:1)
Счет встречался: 990 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 402 (40,6%)
Общие победы гостей ответного матча: 588 (59,4%)

«Барселона» - «Пари Сен-Жермен» (0:4)
Счет встречался: 58 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 0 (0%)
Общие победы гостей ответного матча: 58 (100%)

14 марта

 «Ювентус» - «Порту» (2:0)
Счет встречался: 339 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 330 (97,3%)
Общие победы гостей ответного матча: 9 (2,7%)

«Лестер» - «Севилья» (1:2)
Счет встречался: 587 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 287 (48,9%)
Общие победы гостей ответного матча: 300 (51,1%)

15 марта

«Атлетико» - «Байер» (4:2)
Счет встречался: 29 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 28 (96,6%)
Общие победы гостей ответного матча: 1 (3,4%)

• Единственной командой, которой не удалось отстоять дома преимущество после гостевой победы с результатом 4:2, стала «Барселона». В первом круге Кубка европейских чемпионов-1984/85 каталонцы умудрились в родных стенах проиграть «Метцу» - 1:4.

«Монако» - «Манчестер Сити» (3:5)
Счет встречался: 10 раз
Общие победы хозяев ответного матча: 4 (40%)
Общие победы гостей ответного матча: 6 (60%)

И напоследок - любопытная статистика по 1/8 финала Лиги чемпионов...

Число сеяных команд (проводили ответные матчи дома), сумевших пройти в следующий раунд

8: 2013/14
7: 2005/06, 2010/11
6: 2006/07, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16
5: 2003/04, 2004/05, 2008/09
4: 2009/10
3: 2007/08

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.