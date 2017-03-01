Артем Филимонов вернется в Черноморец на правах аренды

Экс-капитан одесского «Черноморца» Артем Филимонов близок к возвращению в стан одесситов на правах аренды.
Этой зимой игрок покинул одесский клуб вместе с вратарем Евгением Боровиком и они пополнили ряды львовских «Карпат». Полузащитник уже успел дебютировать за львовян в официальных матчах, сыграв как раз против «Черноморца». Возможно, именно после этого матча начались переговоры о возможном возвращении игрока.
Подписание арендного соглашения между клубами ожидается в ближайшие дни. Кто являлся инициатором этого перехода, пока не сообщается.
Александр НАГОЛЮК
Источник — Sport.ua
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