Артем Филимонов вернется в Черноморец на правах аренды

Экс-капитан одесского «Черноморца» Артем Филимонов близок к возвращению в стан одесситов на правах аренды.

Этой зимой игрок покинул одесский клуб вместе с вратарем Евгением Боровиком и они пополнили ряды львовских «Карпат». Полузащитник уже успел дебютировать за львовян в официальных матчах, сыграв как раз против «Черноморца». Возможно, именно после этого матча начались переговоры о возможном возвращении игрока.

Подписание арендного соглашения между клубами ожидается в ближайшие дни. Кто являлся инициатором этого перехода, пока не сообщается.

Александр НАГОЛЮК