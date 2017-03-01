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Артем Филимонов вернется в Черноморец на правах аренды

Бывший капитан одесской команды близок к возвращению в родной клуб

  • 01.03.2017 14:05
  • 1186 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Карпаты. Артем Филимонов
© ФК Карпаты. Артем Филимонов

Экс-капитан одесского «Черноморца» Артем Филимонов близок к возвращению в стан одесситов на правах аренды.

Этой зимой игрок покинул одесский клуб вместе с вратарем Евгением Боровиком и они пополнили ряды львовских «Карпат». Полузащитник уже успел дебютировать за львовян в официальных матчах, сыграв как раз против «Черноморца». Возможно, именно после этого матча начались переговоры о возможном возвращении игрока.

Подписание арендного соглашения между клубами ожидается в ближайшие дни. Кто являлся инициатором этого перехода, пока не сообщается.

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 14:10
    +2
    Що це було
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 01.03.2017 14:33
    +2
    Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 14:10
    Що це було
    Повернення по гарантії
    Ссылка
    Dima Any
      Dima Any, 01.03.2017 14:36
    +1
    ну що я скажу , ППД вміє заробляти , це вже всі експерти признали
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 15:02
    +1
    Ну я розумію що Карпати уже поставили паруРекордів по прийшов-пішов, але раніше це стосувалось тількиТренерів, як бачимо перекочувало і на футболістів.
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