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Агент Зозули: «Выбор у Романа небольшой: Беларусь или Швеция»

Агент Романа Зозули – Владимир Кузьменко рассказал о том, где может оказаться его клиент

  • 01.03.2017 13:50
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  • 1 комментария
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twitter.com. Роман Зозуля
© twitter.com. Роман Зозуля
Сегодня стало известно, что ФИФА дала разрешение Роману Зозуле перейти в четвертый клуб по ходу сезона. Роман начинал в «Днепре», потом был «Бетис», затем аренда в «Райо Вальекано». Однако из-за мадридских ультрас, обвинивших Зозулю в фашизме, наш форвард не смог играть в «Райо».
 
- Дело чуть сдвинулось, ФИФА дала разрешение, но поздравлять нас пока рано. Очень мало вариантов для нахождения этого самого четвертого клуба, – рассказал агент футболиста Владимир Кузьменко. – Мы рассматривали самые разные варианты, которые подходят под эти правила (чемпионат по системе «весна-осень». – Авт.) – и MLS, и Китай, и Норвегия, и Швеция, и Беларусь, и другие страны. Но многие клубы, например в MLS, отказывают из-за того, что уже укомплектованы, другие – не хотят иметь проблем. Например, из-за этого отпал вариант с Китаем – там очень сильно переплетены футбол и политика. Но мы всегда стараемся быть на позитиве, будем работать до конца. На данный момент выбор у нас остается небольшой: Беларусь и Швеция – это все. Но время пока еще есть. Например, в белорусской лиге срок дозаявок истекает только 1 апреля. По Беларуси у нас есть несколько вариантов, но там тоже может вмешаться политика, поэтому нужно работать очень аккуратно, чтоб не попасть в такую же самую ситуацию. 

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Виталий Меленык
    online
      Виталий Меленык, 01.03.2017 14:02
    0
    Беларусь!!!могу посоветовать!!!есть клуб "свычля кровля дах"!!!об которого разбивается волна атлантического океана!)
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