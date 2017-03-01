Агент Зозули: «Выбор у Романа небольшой: Беларусь или Швеция»

- Дело чуть сдвинулось, ФИФА дала разрешение, но поздравлять нас пока рано. Очень мало вариантов для нахождения этого самого четвертого клуба, – рассказал агент футболиста Владимир Кузьменко. – Мы рассматривали самые разные варианты, которые подходят под эти правила (чемпионат по системе «весна-осень». – Авт.) – и MLS, и Китай, и Норвегия, и Швеция, и Беларусь, и другие страны. Но многие клубы, например в MLS, отказывают из-за того, что уже укомплектованы, другие – не хотят иметь проблем. Например, из-за этого отпал вариант с Китаем – там очень сильно переплетены футбол и политика. Но мы всегда стараемся быть на позитиве, будем работать до конца. На данный момент выбор у нас остается небольшой: Беларусь и Швеция – это все. Но время пока еще есть. Например, в белорусской лиге срок дозаявок истекает только 1 апреля. По Беларуси у нас есть несколько вариантов, но там тоже может вмешаться политика, поэтому нужно работать очень аккуратно, чтоб не попасть в такую же самую ситуацию.