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Игроки Шахтера купили оборудование для детской больницы в Харькове

Футболисты выделили на благотворительность около 200 тысяч гривен

  • 01.03.2017 13:32
  • 192 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Футболисты «Шахтера» приобрели медицинское оборудование на сумму 200 тысяч гривен для Харьковской областной детской клинической больницы № 1.

С просьбой о помощи к команде обратился коллектив лечебного учреждения. При поддержке «горняков» были приобретены спектрофотометр «Солар», расходные материалы для проведения процедуры плазмафереза, а также более 50 детских кроватей.

– Уже в четвертый раз мы получаем помощь от футболистов «Шахтера». Благодарны им за то, что откликнулись на просьбу приобрести необходимое оборудование, – рассказывает заместитель главного врача по лечебной работе Татьяна Халтурина. – Такой большой больнице, как наша, очень важно иметь современный спектрофотометр, позволяющий быстро и качественно проводить биохимический анализ крови. От всего коллектива выражаем «горнякам» огромную благодарность и желаем новых побед!

В один из следующих визитов в Харьков «Шахтер» вновь посетит находящихся на лечении детей.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Юра Бойко
    online
      Юра Бойко, 01.03.2017 14:01
    0
    О, как же Шатер без лизания. Все равно вы здесь чужие
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