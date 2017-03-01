«Динамо» и «Карпаты» договорились об аренде Александра Гладкого. 29-летний форвард будет защищать цвета львовского клуба до конца сезона.

Александр достиг устной договоренности с руководством «Карпат», по приезду во Львов он должен скрепить их официально, после чего сделка будет считаться совершенной и его заявят за львовский клуб в нынешнем сезоне УПЛ.

Информацию о переходе подтвердил главный тренер киевского «Динамо»:

«Гладкий переходит в аренду в «Карпаты», – сказал Ребров в интервью FootballHub.

Напомним, Гладкий уже выступал в «Карпатах» в период с февраля 2012 года по июнь 2014-го на правах аренды из «Днепра».