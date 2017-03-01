«Динамо» и «Карпаты» договорились об аренде Александра Гладкого. 29-летний форвард будет защищать цвета львовского клуба до конца сезона.
Александр достиг устной договоренности с руководством «Карпат», по приезду во Львов он должен скрепить их официально, после чего сделка будет считаться совершенной и его заявят за львовский клуб в нынешнем сезоне УПЛ.
Информацию о переходе подтвердил главный тренер киевского «Динамо»:
«Гладкий переходит в аренду в «Карпаты», – сказал Ребров в интервью FootballHub.
Напомним, Гладкий уже выступал в «Карпатах» в период с февраля 2012 года по июнь 2014-го на правах аренды из «Днепра».
Источник — Sportarena
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Хоча Кравець це таке, можливо не хочуть йому карєру портити, бо наразі реально себе він показує з найкращої сторони, а от по Яремчуку наприклад не розумію.
Хоча Кравець це таке, можливо не хочуть йому карєру портити, бо наразі реально себе він показує з найкращої сторони, а от по Яремчуку наприклад не розумію.
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