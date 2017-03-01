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Гладкий переходит в аренду в Карпаты

29-летний форвард достиг устной договоренности с руководством львовского клуба

  • 01.03.2017 13:55
  • 800 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

«Динамо» и «Карпаты» договорились об аренде Александра Гладкого. 29-летний форвард будет защищать цвета львовского клуба до конца сезона.

Александр достиг устной договоренности с руководством «Карпат», по приезду во Львов он должен скрепить их официально, после чего сделка будет считаться совершенной и его заявят за львовский клуб в нынешнем сезоне УПЛ.

Информацию о переходе подтвердил главный тренер киевского «Динамо»:

«Гладкий переходит в аренду в «Карпаты», – сказал Ребров в интервью FootballHub.

Напомним, Гладкий уже выступал в «Карпатах» в период с февраля 2012 года по июнь 2014-го на правах аренды из «Днепра».

Источник — Sportarena

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Комментарии
    vovaz1991
      vovaz1991, 01.03.2017 13:55
    0
    Звичайно це нормальний вваріант для всіх але от в мене є таке питання, хто з центр форвардів залишився в Динамо? Беседін і все... Якщо явно не розраховували на Гладкого, в Мораєса дисквал, чому тоді не взяти Яремчука наприклад з оренди, про Кравця я взагалі мовчу.
    Хоча Кравець це таке, можливо не хочуть йому карєру портити, бо наразі реально себе він показує з найкращої сторони, а от по Яремчуку наприклад не розумію.
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    uasportiv
    online
      uasportiv, 01.03.2017 14:01
    0
    Удачи, Саша! И Карпатам!
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 14:06
    +1
    vovaz1991, 01.03.2017 13:55
    Звичайно це нормальний вваріант для всіх але от в мене є таке питання, хто з центр форвардів залишився в Динамо? Беседін і все... Якщо явно не розраховували на Гладкого, в Мораєса дисквал, чому тоді не взяти Яремчука наприклад з оренди, про Кравця я взагалі мовчу.
    Хоча Кравець це таке, можливо не хочуть йому карєру портити, бо наразі реально себе він показує з найкращої сторони, а от по Яремчуку наприклад не розумію.
    Яремчук давно повернувся з оренди і провів всі тренувальніЗбори разом з Динамо, на яких став кращимБомбардиром. Він навіть виходив на заміну в 1 матчі післяПерерви: Зоря - Динамо, що відбувся в суботу
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