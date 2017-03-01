Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ребров отправил Хачериди тренироваться в дубль

29-летний защитник провел первую тренировку с дублирующим составом команды

  • 01.03.2017 13:06
  • 2533 просмотров
  • 11 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди
© fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди

Тренерский штаб «Динамо» отправил Евгения Хачериди в дублирующий состав команды.  Сегодняшнюю тренировку 29-летний защитник провел именно в дубле.

Напомним, Хачериди не попал в заявку «Динамо» на матч с «Зарей» (2:1). Причиной этому стало нежелание футболиста тренироваться в полную силу, из-за чего у него возник конфликт с наставником «бело-синих» Сергеем Ребровым.

Контракт Хачериди с «Динамо» заканчивается летом 2017-го, и, скорее всего, он уйдет из команды свободным агентом.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Віталій_Шевченко
      Віталій_Шевченко, 01.03.2017 13:12
    +5
    Просто там тренування з меньшимиНагрузками. Я не розумію чому гравця не продали в зимовеМіжсезоння, якщо були бажаючі? Людина мала б ігровуПрактику далеко не в останньому чемпіонаті Европи. А так піде безкоштовно
    Ссылка
    bodyanich
    online
      bodyanich, 01.03.2017 13:18
    +3
    последние годы хачь играет очень слабо, видать по всему суркис не отпускает, соответственно отдача такая же.
    Ссылка
    уух
      уух, 01.03.2017 13:18
    -1
    Віталій_Шевченко, 01.03.2017 13:12
    Просто там тренування з меньшимиНагрузками. Я не розумію чому гравця не продали в зимовеМіжсезоння, якщо були бажаючі?
    а були бажаючі?
    Ссылка
    jekavayp
      jekavayp, 01.03.2017 13:22
    -1
    капец, Реброву нужно найти общий язык с лучшим защитником Украины, от этого выиграет и клуб и сборная
    Ссылка
    Віталій_Шевченко
      Віталій_Шевченко, 01.03.2017 13:33
    +2
    уух, 01.03.2017 13:18

    а були бажаючі?
    Галатасарай давав спочатку 1 міліон,а потім 1.5 міліони.
    І вони знали що літом закінчувався контракт, а футболіст заявляв що не буде підписувати новуУгоду.
    Ссылка
    WADO 1976
      WADO 1976, 01.03.2017 13:33
    0
    jekavayp, 01.03.2017 13:22
    капец, Реброву нужно найти общий язык с лучшим защитником Украины, от этого выиграет и клуб и сборная
    Разве "лучший " защитник Украины может не попадать в основу сборной Украины ,да и собственно в основной состав своего клуба ?
    Ссылка
    Omega78
    Omega78, 01.03.2017 13:38
    0
    Если лучший защитник Украины стОит 1-1,5 млн. евро - то о чём тут спорить? Или защитник такой "хороший", или чемпионат дерьмо. Верю в обе версии. "Криза не минула (с)"
    Ссылка
    WADO 1976
      WADO 1976, 01.03.2017 13:48
    -3
    Omega78, 01.03.2017 13:38
    Если лучший защитник Украины стОит 1-1,5 млн. евро - то о чём тут спорить? Или защитник такой "хороший", или чемпионат дерьмо. Верю в обе версии. "Криза не минула (с)"
    За действительно лучшего защитника Украины давали 15 лямов в прошлом году ! Но Шахтер сказал не меньше 30 !
    Ссылка
    the_good
    online
      the_good, 01.03.2017 13:51
    +1
    Да понятно что досидит он до лета и уйдет, это уже не интересно. Интересно только куда? Турция? Китай? Может АПЛ
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.03.2017 13:58
    0
    він вже підписав попередню угоду з дженоа і перейде туди якщо вони не вилетять
    Ссылка
    uasportiv
    online
      uasportiv, 01.03.2017 14:04
    0
    Исчерпал себя, Сирожа... виноватых ищет. ну-ну...
    зазвичай це перед звільненням...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.