Ребров отправил Хачериди тренироваться в дубль

Тренерский штаб «Динамо» отправил Евгения Хачериди в дублирующий состав команды. Сегодняшнюю тренировку 29-летний защитник провел именно в дубле.
Напомним, Хачериди не попал в заявку «Динамо» на матч с «Зарей» (2:1). Причиной этому стало нежелание футболиста тренироваться в полную силу, из-за чего у него возник конфликт с наставником «бело-синих» Сергеем Ребровым.
Контракт Хачериди с «Динамо» заканчивается летом 2017-го, и, скорее всего, он уйдет из команды свободным агентом.
Источник — Sport.ua
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а були бажаючі?
І вони знали що літом закінчувався контракт, а футболіст заявляв що не буде підписувати новуУгоду.
зазвичай це перед звільненням...
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