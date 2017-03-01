Ребров отправил Хачериди тренироваться в дубль

Тренерский штаб «Динамо» отправил Евгения Хачериди в дублирующий состав команды. Сегодняшнюю тренировку 29-летний защитник провел именно в дубле.

Напомним, Хачериди не попал в заявку «Динамо» на матч с «Зарей» (2:1). Причиной этому стало нежелание футболиста тренироваться в полную силу, из-за чего у него возник конфликт с наставником «бело-синих» Сергеем Ребровым.

Контракт Хачериди с «Динамо» заканчивается летом 2017-го, и, скорее всего, он уйдет из команды свободным агентом.