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Черкасский Днепр назначил гендиректором Сергея Богуславца

В черкасском клубе произошли кадровые изменения

  • 01.03.2017 13:04
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ckdnipro.com.ua. Сергей Богуславец в центре.
© ckdnipro.com.ua. Сергей Богуславец в центре.

Согласно заявлению официального сайта клуба, в свою должность новый генеральный директор вступит с 1 марта.

Одновременно с этим сложил с себя полномочия исполняющего обязанности гендира Александр Онопко. С 1 марта он займет должность заместителя генерального директора по вопросам маркетинга, рекламы и связей с общественностью.

Еще одним заместителем генерального директора будет Сергей Белоусов. В его компетенции вопросы безопасности, организации, а также правового и кадрового обеспечения.

Напомним, что недавно стало известно о вероятности передачи «Черкасского Днепра» в собственность города и области, поскольку клубу не удалось найти инвесторов.

После 20 матчей в Первой Лиге этого сезона черкащане идут на 7-й строчке турнирной таблицы с 30 очками.

 

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