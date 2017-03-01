Олимпик — единственный клуб УПЛ с российским электронным адресом

Донецкий «Олимпик» - единственный клуб Премьер-лиги, который использует как официальный электронный адрес на российском сервере.
Если вы хотите написать письмо в донецкий клуб, то должны будете его отправить на fcolimpik@rambler.ru или olimpik2001@rambler.ru. У остальных клубов УПЛ — украинские электронные адреса, что легко проверить на их официальных сайтах, а также на соответствующих страницах сайта Премьер-лиги.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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