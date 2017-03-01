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Конте согласился возглавить Интер по окончанию сезона

Миланский клуб готов платить итальянскому специалисту 15 миллионов евро в год

  • 01.03.2017 12:26
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антоние Конте дал предварительное согласие возглавить миланский «Интер» по окончанию сезона.

Согласно информации итальянских СМИ, руководство «неррадзурри» предложило итальянскому специалисту зарплату в размере 15 миллионов евро в год. Сообщается, что Конте дал свое согласие лишь поле того, как сумма была увеличена с 11 миллионов.

В ближайшее время юристы компании Suning, которая является владельцем «Интера», проведут переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем по поводу расторжения контракта с итальянцем.

Лондонский «Челси» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 26 сыгранных туров.

Источник — Football-italia

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