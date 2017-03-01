Конте согласился возглавить Интер по окончанию сезона

Главный тренер «Челси» Антоние Конте дал предварительное согласие возглавить миланский «Интер» по окончанию сезона.

Согласно информации итальянских СМИ, руководство «неррадзурри» предложило итальянскому специалисту зарплату в размере 15 миллионов евро в год. Сообщается, что Конте дал свое согласие лишь поле того, как сумма была увеличена с 11 миллионов.

В ближайшее время юристы компании Suning, которая является владельцем «Интера», проведут переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем по поводу расторжения контракта с итальянцем.

Лондонский «Челси» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 26 сыгранных туров.