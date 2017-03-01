Матс ХУММЕЛЬС: «Болельщики все больше оскорбляют нас»

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс раскритиковал поведение болельщиков в Берлине после матча против «Герты» (1:1), когда фанаты столичного клуба плевали на главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.

- Болельщики всё больше начинают оскорблять нас – тренеров и игроков, - говорит Хуммельс. - Они проявляют неуважение и всё больше переступают границы дозволенного. Со мной не происходило того, что случилось с Анчелотти, однако я неоднократно был вынужден сносить оскорбления в свой адрес.