Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Матс ХУММЕЛЬС: «Болельщики все больше оскорбляют нас»

Защитник «Баварии» недоволен поведением болельщиков команд-соперниц

  • 01.03.2017 11:56
  • 329 просмотров
  • 1 комментария
Метки
as.com. Матс Хуммельс
© as.com. Матс Хуммельс
Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс раскритиковал поведение болельщиков в Берлине после матча против «Герты» (1:1), когда фанаты столичного клуба плевали на главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.
 
- Болельщики всё больше начинают оскорблять нас – тренеров и игроков, - говорит Хуммельс. - Они проявляют неуважение и всё больше переступают границы дозволенного. Со мной не происходило того, что случилось с Анчелотти, однако я неоднократно был вынужден сносить оскорбления в свой адрес.
 

Источник — ФК Бавария

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    pike1
      pike1, 01.03.2017 12:13
    0
    вот фашисты эти болельщики
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.