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ОФИЦИАЛЬНО: Чижов – игрок Ворсклы

Воспитанник полтавского клуба вернулся в родную команду

  • 01.03.2017 11:58
  • 338 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Ворскла. Александр Чижов
© ФК Ворскла. Александр Чижов

Украинский защитник Александр Чижов подписал контракт с «Ворсклой». Трудовое соглашение 30-летнего футболиста с полтавчанами вступает в силу с сегодняшнего дня.

Стороны согласовали контракт по схеме «1+1».

Напомним, Чижов является воспитанником полтавского клуба. Большую часть своей карьеры футболист провел в донецком «Шахтере», с которым был связан контрактом шесть лет. Также в послужном списке игрока числятся мариупольский «Ильичевец» и ПФК «Севастополь», а в «Ворсклу» он перешел из казахстанского клуба «Окжетпес».

Источник — ФК Ворскла

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 12:08
    0
    ОсновнийГравець казахськогоКлубу який досить пристойно виступив в минуломуСезоні зайнявши 4 місце.
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