ОФИЦИАЛЬНО: Чижов – игрок Ворсклы

Украинский защитник Александр Чижов подписал контракт с «Ворсклой». Трудовое соглашение 30-летнего футболиста с полтавчанами вступает в силу с сегодняшнего дня.

Стороны согласовали контракт по схеме «1+1».

Напомним, Чижов является воспитанником полтавского клуба. Большую часть своей карьеры футболист провел в донецком «Шахтере», с которым был связан контрактом шесть лет. Также в послужном списке игрока числятся мариупольский «Ильичевец» и ПФК «Севастополь», а в «Ворсклу» он перешел из казахстанского клуба «Окжетпес».