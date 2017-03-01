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Сергей РЕБРОВ: «Вижу перспективу в Кадаре и Пантиче»

Cтоличный клуб представил зимние приобретения

  • 01.03.2017 11:52
  • 1075 просмотров
  • 7 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

Первым делом Сергей Ребров вручил новичкам клубные футболки. Серб Александар Пантич, дебютировавший в первом весеннем матче сезона с «Зарей», получил футболку с номером «4». Венгр Тамаш Кадар выбрал 44-й номер. Дальше слово предоставили новичкам.

­— Я очень счастлив, быть здесь, — сказал Кадар на хорошем английском. – Переход в такой клуб - хороший шаг для меня. «Динамо» – один из лучших клубов Восточной Европы. Конечно, я пришел сюда, чтобы играть и выигрывать трофеи. Хочу помочь команде достигнуть тех целей, которые перед ней поставлены.

—Я очень доволен тем, что стал частью одного из самих больших клубов Восточной Европы. До этого я выступал в Испании, но когда увидел условия в «Динамо», я был потрясен. Конечно, как и Тамаш, я хочу выигрывать трофеи в составе нового клуба.

Наставник «Динамо» был краток. ­«Я рад, что эти ребята присоединись к нам. Можно сейчас им выдавать авансы, но я не считаю, что это нужно делать. Я вижу в них будущее, перспективу. Сейчас все зависит только от них. Уверен, что своей работой на футбольном поле они докажут, что не мы не ошиблись, пригласив их», - отметил Ребров.

—  Легко ли дался вам переход в «Динамо»? - поинтересовались у новобранцев.
Пантич: - Я был очень рад, что на меня обратили внимание в таком великом клубе. Для меня это большая честь.

Кадар: - Мой переход в «Динамо» был непростым – я поздно присоединился к команде на сборе в Марбелье. Когда я узнал об интересе такого клуба ко мне, сразу же принял решение, что нужно соглашаться. Это решение принял очень легко. Я давил на всех кого только мог, чтобы мой трансфер состоялся. Я счастлив, что приехал сюда, и буду играть в таком клубе, как «Динамо».

—  Какие качества новобранцев заинтересовали селекционеров «Динамо»? – спросили у генерального директора «бело-голубых» Резо Чехонелидзе.
— Кандидатуры игроков были представлены главному тренеру. С этого началось рассмотрение игроков. Круг постепенно сужался и в итоге наш главный тренер остановился на этих двух талантливых защитниках. Уверен, что в дальнейшем Кадар и Пантич будут показывать свои сильные качества и прогрессировать. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Макс Ворона
    Макс Ворона, 01.03.2017 11:56
    -1
    Я не вижу, хотя может не в ту сторонусмотрю....))
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    sasha112006
      sasha112006, 01.03.2017 11:59
    +1
    Видел в Саше Гладком ,Мораеше и ряде других Я не вижу толкового тренера.
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    epikaey
      epikaey, 01.03.2017 12:03
    0
    болье Реброва этому сайту ! Через статью отрезки с его интервью
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    korsun_skif
      korsun_skif, 01.03.2017 12:05
    +1
    Та дай бог чтобы был толк. Хачериди играть не хочет, Вида не стабильный. Кому то же нужно играть.
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    rem
    online
      rem, 01.03.2017 12:09
    0
    epikaey, 01.03.2017 12:03
    болье Реброва этому сайту ! Через статью отрезки с его интервью

    Эти материалы делались онлайн, прямо с представления игроков.
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 12:14
    0
    Залишили би відео з представленняГравців і все, не потрібно ніякогоТексту. А тим більше що пресуха тривала 5-6 хвилин.
    Удачі пацанам в новійКоманді
    Ссылка
    darvey77
    online
      darvey77, 01.03.2017 12:24
    0
    отдать двух форвардов и взять двух защитников
    да это тсука гениальнейшая многоходовочка
    полюбому ДК чемпион в этом году
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