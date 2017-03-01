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РЕБРОВ: Не вижу в возможном уходе Гладкого ничего сверхъестественного

Наставник «Динамо» — о непростой ситуации с Александром Гладким

  • 01.03.2017 10:55
  • 953 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Ребров
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров рассказал о ситуации с Александром Гладким.
 
- Футболистом какого клуба в данный момент является Гладкий?
- Думаю, это вопрос не совсем по адресу. А с позиции тренера скажу, что нападающих у нас было много, и четырех исполнителей этого амплуа для одной тренировки получалось многовато. При этом Гладкий не постоянно тренировался с дублем - время от времени он подключался к работе с основой.
 
Я знаю, что по Саше велись переговоры с другими клубами, но детали мне неизвестны. На данный момент он - игрок «Динамо», а о том, какие существуют варианты, я, как и вы, узнаю из интернета.
 
- Вам, в свое время бывшему главным инициатором приглашения Гладкого в киевский клуб, наверное, легче других объяснить, что не сложилось у него в «Динамо»?
- Следует понимать, что Александр - игрок действительно хорошего уровня, доказавший это своими выступлениями в «Шахтере» и «Карпатах». Нам были нужны разносторонние нападающие, а у Гладкого присутствовали те качества, которых недоставало имевшимся в нашей обойме футболистам.
 
Прошлым летом он создал своим появлением конкуренцию в атаке. При этом, уверен, никто не упрекнет меня в том, что я не давал ему шансов. Однако в «Динамо» их просто не может быть много - и футболист либо сразу берет свой шанс, либо нет. Такой подход, полагаю, существует и в «Шахтере», где Саша играл до этого.
 
Вместе с тем, не вижу в возможном уходе Гладкого, которого, кстати, брали свободным агентом, ничего сверхъестественного: миграция игроков происходит во всех командах и является нормальным процессом. У нас с Александром, кстати, нормальные отношения: когда он не попадал в состав, я доходчиво объяснял футболисту причины. Да он сам все отлично понимал, и сложившаяся ситуация не могла его не тревожить.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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Комментарии
    seregka1991
    online
      seregka1991, 01.03.2017 11:58
    0
    Футболистом какого клуба в данный момент является Гладкий?
    - Думаю, это вопрос не совсем по адресу.

    Выглядит как д*лб*ебизм.

    Вот и следствие калечной игры команды. Никакой связи в иерархии менеджмент-тренер.
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    darvey77
    online
      darvey77, 01.03.2017 12:01
    0
    я так понимаю что остались Яремчук и Беседин из форвардов?
    ну с ними Динамо точно осенью будет играть в группе ЛЧ
    ну если останутся на 2 месте
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    Dima Any
    online
      Dima Any, 01.03.2017 12:13
    0
    а о том, какие существуют варианты, я, как и вы, узнаю из интернета - він думає що говорить чи в нього рівень інтелекту нуль цілих багато сотих !!!
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 12:32
    0
    Dima Any, 01.03.2017 12:13
    а о том, какие существуют варианты, я, как и вы, узнаю из интернета - він думає що говорить чи в нього рівень інтелекту нуль цілих багато сотих !!!
    Так він не займається працевлаштуванням гравців і куди його хочуть, чи не хочуть продати, не його справа. Його справа бутиТренером, а про інтернет мається на увазі що багато того що пишиуть, не відповідаєДійсності.
    І що до 1-го коментаря. Ребров сказав, що велись переговори і всієї кухні він не знає, але на данийМомент він гравець Динамо.
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