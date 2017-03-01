РЕБРОВ: Не вижу в возможном уходе Гладкого ничего сверхъестественного

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров рассказал о ситуации с Александром Гладким.



- Футболистом какого клуба в данный момент является Гладкий?

- Думаю, это вопрос не совсем по адресу. А с позиции тренера скажу, что нападающих у нас было много, и четырех исполнителей этого амплуа для одной тренировки получалось многовато. При этом Гладкий не постоянно тренировался с дублем - время от времени он подключался к работе с основой.



Я знаю, что по Саше велись переговоры с другими клубами, но детали мне неизвестны. На данный момент он - игрок «Динамо», а о том, какие существуют варианты, я, как и вы, узнаю из интернета.



- Вам, в свое время бывшему главным инициатором приглашения Гладкого в киевский клуб, наверное, легче других объяснить, что не сложилось у него в «Динамо»?

- Следует понимать, что Александр - игрок действительно хорошего уровня, доказавший это своими выступлениями в «Шахтере» и «Карпатах». Нам были нужны разносторонние нападающие, а у Гладкого присутствовали те качества, которых недоставало имевшимся в нашей обойме футболистам.



Прошлым летом он создал своим появлением конкуренцию в атаке. При этом, уверен, никто не упрекнет меня в том, что я не давал ему шансов. Однако в «Динамо» их просто не может быть много - и футболист либо сразу берет свой шанс, либо нет. Такой подход, полагаю, существует и в «Шахтере», где Саша играл до этого.



Вместе с тем, не вижу в возможном уходе Гладкого, которого, кстати, брали свободным агентом, ничего сверхъестественного: миграция игроков происходит во всех командах и является нормальным процессом. У нас с Александром, кстати, нормальные отношения: когда он не попадал в состав, я доходчиво объяснял футболисту причины. Да он сам все отлично понимал, и сложившаяся ситуация не могла его не тревожить.