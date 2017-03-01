Агент Зозули: «Роман не будет играть в Райо и финансово не пострадает»

Футбольный агент Владимир Кузьменко, который представляет интересы Романа Зозули, заявил о том, что украинский форвард не будет выступать за «Райо Вальекано» ни при каких условиях.

«Может Роман Зозуля и не сможет играть до лета, может и не найдем за столь короткое время четвертый клуб. Кстати, очень благодарны ФИФА за разрешение такой возможности.

Но в этом клубе («Райо Вальекано» – прим. ред.) этот парень играть не будет и финансово не пострадает, даже если мне лично придется вернуть ему эти деньги», – написал Кузьменко на своей странице в Facebook.

ФИФА разрешила Роману Зозуле перейти в четвертый клуб по ходу сезона, при условии, что команда должна представлять чемпионат, стартующий в этом году.