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Агент Зозули: «Роман не будет играть в Райо и финансово не пострадает»

Владимир Кузьменко готов лично возместить убытки украинскому форварду

  • 01.03.2017 11:20
  • 1014 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

Футбольный агент Владимир Кузьменко, который представляет интересы Романа Зозули, заявил о том, что украинский форвард не будет выступать за «Райо Вальекано» ни при каких условиях.

«Может Роман Зозуля и не сможет играть до лета, может и не найдем за столь короткое время четвертый клуб. Кстати, очень благодарны ФИФА за разрешение такой возможности.

Но в этом клубе («Райо Вальекано» – прим. ред.) этот парень играть не будет и финансово не пострадает, даже если мне лично придется вернуть ему эти деньги», – написал Кузьменко на своей странице в Facebook.

ФИФА разрешила Роману Зозуле перейти в четвертый клуб по ходу сезона, при условии, что команда должна представлять чемпионат, стартующий в этом году.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    H4des
      H4des, 01.03.2017 11:51
    +3
    Скучив за новинами про Зозульку. Просто як мана небесна.
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    rk2017
      rk2017, 01.03.2017 12:05
    -2
    Все проблемы Зозули из-за мохнатки на башке!)
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