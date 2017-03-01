ФИФА разрешила Зозуле сменить клуб

Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля получил разрешение от ФИФА перейти в свой четвертый клуб по ходу сезона. Напомним, что ранее мы сообщали о возвращении экс-игрока «Днепра» в «Райо Вальекано» , который настаивал на том, чтобы Зозуля приступил к тренировкам в команде с 1 марта.

ФИФА в виде исключения разрешила 27-летнему футболисту перейти в другой клуб, который может стать для него четвертым в сезоне. Но с одним условием – этот клуб должен представлять чемпионат, стартующий в этом году. Напомним, что ранее испанская пресса сообщала о том, что Зозуля может перебраться в Швецию или США.

По сообщениям zbirna.com, в Украине у Зозули также был один заинтересованный в его услугах клуб, «Днепр». Руководство днепровского клуба обращалось в ФИФА с просьбой снять на некоторое время запрет по регистрации новых футболистов, чтобы заявить Зозулю. Из ведомства Джанни Инфантино ответили категорическим отказом.