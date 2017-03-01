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ФИФА разрешила Зозуле сменить клуб

Однако в «Днепре» украинского нападающего не будет

  • 01.03.2017 10:58
  • 284 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Днепр. Роман Зозуля
© ФК Днепр. Роман Зозуля
Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля получил разрешение от ФИФА перейти в свой четвертый клуб по ходу сезона. Напомним, что ранее мы сообщали о возвращении экс-игрока «Днепра» в «Райо Вальекано», который настаивал на том, чтобы Зозуля приступил к тренировкам в команде с 1 марта.
 
ФИФА в виде исключения разрешила 27-летнему футболисту перейти в другой клуб, который может стать для него четвертым в сезоне. Но с одним условием – этот клуб должен представлять чемпионат, стартующий в этом году. Напомним, что ранее испанская пресса сообщала о том, что Зозуля может перебраться в Швецию или США.
 
По сообщениям zbirna.com, в Украине у Зозули также был один заинтересованный в его услугах клуб, «Днепр». Руководство днепровского клуба обращалось в ФИФА с просьбой снять на некоторое время запрет по регистрации новых футболистов, чтобы заявить Зозулю. Из ведомства Джанни Инфантино ответили категорическим отказом.
 

Источник — As.com

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Комментарии
    Kolejchuk
    online
    Kolejchuk, 01.03.2017 11:02
    0
    Одним из вариантов продолжения карьеры Зозули может стать американский чемпионат МЛС, где сезон стартует в ближайший уикенд, но трансферное окно будет открыто до 8 мая.Среди других возможных вариантов для перехода можно выделить чемпионаты Норвегии, Швеции, Грузии, Казахстана и Беларуси, где зимнее трансферное окно продолжает работать.
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 01.03.2017 11:07
    0
    молодці, що пішли на зустріч. у ватанів пукани будуть горіти. вогнегасники на вітку.
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