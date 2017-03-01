Артем БЕСЕДИН: «Шевченко пожелал больше забивать»

В первом официальном поединке года, с Зарей, Артем Беседин отметился победным голом, что не может не радовать наставника Динамо Сергея Реброва (особенно в свете ухода из команды Жуниора Мораеса). Может, вот он — новый любимец столичной публики.

— Спасибо, — ответил Артем, — но если вы видели взятие ворот, то знаете, что моя заслуга в нем такая же, как и всех партнеров по команде. Просто я последним коснулся мяча (улыбается).

— Конкурент в борьбе за второе место показал зубы?

— Не то слово. Поединок с Зарей получился очень тяжелым, тем более что мы играли в гостях. Не стоит также забывать, что это был первый официальный матч в году, а это зачастую сковывает команды, которые в таких встречах хотят достичь максимального результата. Рад, что это получилось у Динамо. Будем двигаться дальше.

— Победа над Зарей позволила бело-синим легче дышать?

— Безусловно. Это была важная игра — прежде всего со стратегической точки зрения. Уже в первом матче мы почувствовали вкус победы, а это окрыляет, поэтому верю, что ближайший поединок, с Олимпиком, позволит нашей команде выглядеть еще лучше.

— Ликвидировать 13-очковое отставание от лидирующего Шахтера уже нереально?

— Мы будем цепляться за каждую возможность, но для этого нам уже ни в коем случае нельзя терять очки. Получится это или нет, узнаем ближе к концу чемпионата.

— Ты забил классический для нападающего гол, замкнув фланговую передачу на ближней штанге.

— Тренеры всегда просят нас идти на ближнюю штангу. Тем самым форвард уводит за собой защитников, освобождая место на второй линии атаки. Но так получилось, что после передачи Коли Морозюка мяч полетел как раз к ближней штанге, и мне удалось вовремя подставить ногу.

— Гол в ворота луганчан стал для тебя четвертым в нынешнем чемпионате. Установил для себя бомбардирскую планку?

— В принципе, нет. Конечно, хочется забивать в каждом поединке, тем более в роли нападающего. Но на первом месте — командный успех. Динамо сейчас очень нужны очки.

— С уходом Мораеса тебе представился великолепный шанс стать основным форвардом Динамо, не так ли?

— Я даже немного расстроился из-за перехода бразильского нападающего, поскольку у него было чему поучиться, и работать с ним было приятно. Посмотрим. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать доверие тренеров.

— Говорили, что у тебя классное взаимопонимание с Яремчуком, но на сборах вы крайне редко выходили на поле вместе. Нет сожалений?

— Таковы тренерские решения. Значит, так лучше для команды, и это не обсуждается. Появится возможность — я буду только рад сыграть с ним в паре, нет — значит будем забивать по отдельности (улыбается). Повторюсь, главное, чтобы от этого выигрывала команда.

— Беседин и, наверное, Яремчук являются кандидатами в сборную Украины. Ждешь вызова от Андрея Шевченко?

— Очень. Когда тебя вызывают в главную команду страны, да если тебе еще и удается там заиграть — это, считаю, фигура высшего пилотажа. Я выступал во всех юношеских сборных, поэтому хочу расти дальше. Думаю, для любого игрока это честь — надеть футболку команды номер один в стране.

— Во время испанского сбора Динамо Андрей Шевченко приезжал в расположение бело-синих. Поговорил с наставником национальной дружины?

— Андрей Николаевич поинтересовался моим здоровьем и пожелал побольше забивать.

— В конце марта состоится поединок отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия — Украина. Тяжело будет на Максимире зацепиться за очки?

— Безусловно. Все знают, как мощно хорваты действуют на своем поле, но в то же время, уверен, сборная Украины не собирается в Загребе быть статистом. Тренерский штаб наверняка придумает что-то оригинальное, чтобы команда, при условии выполнения установки, уехала домой не с пустыми руками.

— Тебя пока не вызвали в сборную, но для себя ты уже изучаешь защитников клетчатых?

— Да. С одним из них я все время тренируюсь (Домагой Вида. — Прим.авт.). В паре с Видой в центре обороны чаще всего действует Чорлука, на флангах Врсалько — справа, а Стринич или Пиварич — слева. Все — квалифицированные исполнители, но и их можно обойти, нужно только постараться.

— С Видой на тему матча сборных еще не разговаривали?

— На днях побеседуем (улыбается).