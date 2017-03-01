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РЕБРОВ: «Не отказываюсь от хороших игроков, но не всегда я решаю»

Наставник «Динамо» — о переходе Мораеса в Китай

  • 01.03.2017 10:39
  • 412 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua. Сергей Ребров
© Sport.ua. Сергей Ребров

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал переход Жуниора Мораеса в чемпионат Китая.

- Если бы Мораес остался, то пропустил бы из-за дисквалификации треть весенних матчей в чемпионате. Вы, соглашаясь на аренду, и это держали в уме?
- Рассматривали все обстоятельства - и длительную дисквалификацию Жуниора, и то, что весной играть предстоит лишь на внутренней арене. Но главное - были учтены интересы самого футболиста, отношением к делу доказавшего право на этот переход.
 
Вам хорошо известна моя позиция: я никогда не отказываюсь от хороших игроков. Но когда поступает такое предложение, а потенциальная зарплата человека умножается в разы, прерогатива решений по трансферу принадлежит футболисту и президенту клуба.
 
- Я верно понимаю, что это аренда с правом выкупа?
 - Конечно! Сейчас ни один клуб не станет арендовать игрока и платить ему огромные деньги, если не будет прописана возможность впоследствии заполучить его на постоянной основе. Так что если летом китайская сторона выскажет готовность выкупить у «Динамо» Мораеса за сумму, внесенную в арендное соглашение, мы ничего не сможем изменить.
 
- Как в случае с арендованным в «Андерлехт» Лукашем Теодорчиком?
 - Да, конечно.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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Комментарии
    Cardanus
      Cardanus, 01.03.2017 10:50
    0
    Та отдавайте/продавайте уже всех. Видно уже кое-кому нечем ставить на "зеро" или красное/черное.
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    darvey77
    online
      darvey77, 01.03.2017 11:06
    0
    чувствуется что у Коломойского деньги кончаются
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