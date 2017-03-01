РЕБРОВ: «Не отказываюсь от хороших игроков, но не всегда я решаю»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал переход Жуниора Мораеса в чемпионат Китая.



- Если бы Мораес остался, то пропустил бы из-за дисквалификации треть весенних матчей в чемпионате. Вы, соглашаясь на аренду, и это держали в уме?

- Рассматривали все обстоятельства - и длительную дисквалификацию Жуниора, и то, что весной играть предстоит лишь на внутренней арене. Но главное - были учтены интересы самого футболиста, отношением к делу доказавшего право на этот переход.



Вам хорошо известна моя позиция: я никогда не отказываюсь от хороших игроков. Но когда поступает такое предложение, а потенциальная зарплата человека умножается в разы, прерогатива решений по трансферу принадлежит футболисту и президенту клуба.



- Я верно понимаю, что это аренда с правом выкупа?

- Конечно! Сейчас ни один клуб не станет арендовать игрока и платить ему огромные деньги, если не будет прописана возможность впоследствии заполучить его на постоянной основе. Так что если летом китайская сторона выскажет готовность выкупить у «Динамо» Мораеса за сумму, внесенную в арендное соглашение, мы ничего не сможем изменить.



- Как в случае с арендованным в «Андерлехт» Лукашем Теодорчиком?

- Да, конечно.