Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Если бы у нас было 10 Наингголанов...»

Тренер «Ромы» Лучано Спалетти нараздавал комплиментов своему подопечному, который за последние 6 игр забил 5 мячей и сделал 2 ассиста.
- Тяжело описать его или сравнить с кем-то. Он может стать эволюцией в футболе. Если бы у вас было десять Наингголанов, у вас была бы очень сильная команда, несмотря на роль.
Наингголан адаптируется ко всему. Если я попрошу его сделать что-то, он это впитывает и затем идет и делает. Если вы просите от него большего, он пойдет даже дальше.
Если вы поставите его в центр обороны, он удвоит качество защиты, он может адаптироваться под многие другие роли.
Он может бить по воротам, включать дриблинг, оббегать 10 игроков… Он редкий зверь.
Источник — ТК Футбол
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