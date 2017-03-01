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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Если бы у нас было 10 Наингголанов...»

Наставник «Ромы» восхищен игрой бельгийского полузащитника

  • 01.03.2017 10:09
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Метки
ФК Рома. Лучано Спаллетти
© ФК Рома. Лучано Спаллетти
Тренер «Ромы» Лучано Спалетти нараздавал комплиментов своему подопечному, который за последние 6 игр забил 5 мячей и сделал 2 ассиста.
 
- Тяжело описать его или сравнить с кем-то. Он может стать эволюцией в футболе. Если бы у вас было десять Наингголанов, у вас была бы очень сильная команда, несмотря на роль.
 
Наингголан адаптируется ко всему. Если я попрошу его сделать что-то, он это впитывает и затем идет и делает. Если вы просите от него большего, он пойдет даже дальше.
 
Если вы поставите его в центр обороны, он удвоит качество защиты, он может адаптироваться под многие другие роли.
 
Он может бить по воротам, включать дриблинг, оббегать 10 игроков… Он редкий зверь.
 

Источник — ТК Футбол

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