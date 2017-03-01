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Игорь ЦЫГАНЫК: «На креативных футболистов не хватает денег»

Украинский журналист прокомментировал последние трансферы киевского «Динамо»

  • 01.03.2017 09:55
  • 408 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Sport.ua. Игорь Цыганык
© Sport.ua. Игорь Цыганык

Ведущий Игорь Цыганык прокомментировал трансферы киевского «Динамо», которое подписало защитников Тамаша Кадара и Александара Пантича.


 

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 01.03.2017 10:10
    -1
    Просто денег нет. Но Вы там держитесь. Хорошего Вам настроения и здоровья!
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