Зозуля возвращается в Райо Вальекано

Руководство «Райо Вальекано» настаивает на возвращении Романа Зозули в команду. 28 февраля - дедлайн, который испанский клуб дал украинскому нападающему для возвращения из «Бетиса», с которым экс-форвард «Днепра» тренировался, не имея игровой практики.
1 марта Зозуля по условиям контракта должен вернуться в «Райо Вальекано» и приступить к тренировочному процессу с новым клубом. Тем временем представитель Зозули в Испании продолжает заниматься поиском возможных вариантов для продолжения карьеры футболиста.
Напомним, что ранее Зозуля отказался выступать за «Райо Вальекано» из-за политических взглядов болельщиков этой команды, многие из которых воевали в АТО против Украины.
Источник — El Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну повернеться він і? Буде слухати з трибун різніКричалки дебільчиків? Щоб всі сайти запоребрика мали про що писати?
Разве он первый игрок, непринимаемый фанатами?
Пусть поставит условие, чтоб клуб выпустил газету, где опубликовал тризубец и жовто-блакитный наш флаг и обьяснил, что это герб и флаг государства, признаного всем миром, и человек, носящий на груди герб - это патриот, а не фашист.
Естественно, красно-черный правый сектор или герб азова публиковать не надо, это не государственные символы, это внутренние символы.
И вперед - доказывать на поле
сегодня вроде уже 1 число
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.