Зозуля возвращается в Райо Вальекано

Руководство «Райо Вальекано» настаивает на возвращении Романа Зозули в команду. 28 февраля - дедлайн, который испанский клуб дал украинскому нападающему для возвращения из «Бетиса», с которым экс-форвард «Днепра» тренировался, не имея игровой практики.

1 марта Зозуля по условиям контракта должен вернуться в «Райо Вальекано» и приступить к тренировочному процессу с новым клубом. Тем временем представитель Зозули в Испании продолжает заниматься поиском возможных вариантов для продолжения карьеры футболиста.