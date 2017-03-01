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Зозуля возвращается в Райо Вальекано

Испанский клуб настоял на возвращении украинского форварда

  • 01.03.2017 09:46
  • 3471 просмотров
  • 10 комментария
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ФФУ. Роман Зозуля
© ФФУ. Роман Зозуля
Руководство «Райо Вальекано» настаивает на возвращении Романа Зозули в команду. 28 февраля - дедлайн, который испанский клуб дал украинскому нападающему для возвращения из «Бетиса», с которым экс-форвард «Днепра» тренировался, не имея игровой практики.
 
1 марта Зозуля по условиям контракта должен вернуться в «Райо Вальекано» и приступить к тренировочному процессу с новым клубом. Тем временем представитель Зозули в Испании продолжает заниматься поиском возможных вариантов для продолжения карьеры футболиста.
 
Напомним, что ранее Зозуля отказался выступать за «Райо Вальекано» из-за политических взглядов болельщиков этой команды, многие из которых воевали в АТО против Украины.
 

Источник — El Mundo Deportivo

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Комментарии
    zac76
    online
      zac76, 01.03.2017 09:56
    -4
    Мдаа, цирк продолжается... "будем посмотреть"
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    vit-2
    online
      vit-2, 01.03.2017 09:56
    +4
    Райо, мабуть, шукає привід щоб не платити Зозулі "зряплату".
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 09:58
    +8
    Як це настаивают? Може ще ультиматум поставлять, після такого теплого прийому.
    Ну повернеться він і? Буде слухати з трибун різніКричалки дебільчиків? Щоб всі сайти запоребрика мали про що писати?
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 01.03.2017 10:05
    +1
    прям какой-то круговорот Зюзи в природе
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 01.03.2017 10:16
    0
    Нічого не розумію. Так Райо ж ніби за наполяганням групи власних фанатів відмовився прийняти Зозулю в команду, незважаючи на угоду про оренду? Чи це не так? Прошу sport.ua роз'яснити ситуацію.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 10:27
    +3
    Вони відмовились від послуг Зозулі після агрисивноНасторєнихдій інопланетнихІстот, але орендна угода вже була підписана. A потім вони поняли що пахнеЖареним і дана ситуaція явно не на їхню користь,тому і хочуть повернути його назад, так як штраф буде пристойний, як самомуГравцю так і в казну іспанськогоФутболу, за порушення прав людини на роботу і т.д.
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    torgrim
      torgrim, 01.03.2017 10:39
    0
    Згадала баба, коли дівкою була
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    Vitaly Manko
      Vitaly Manko, 01.03.2017 10:47
    0
    С каких пор "теплий прийом" ультрасов команды стал причиной футболиста убегать из города.ультрасы вон треть "Шахты" ненавидят и считают сепаратистами и что? После драки Ярмоленко,Рыбалка - Степаненко,Кучер и иже с ними вон со всех сторон угрозы и жизни и семье сыпались Степаненко.А он что - сбежал из Киева? Взял охрану семье и продолжил отрабатывать контракт с клубом, как мужик.А Зозуля привык в тепличных условиях жить..Вот первые проблемы вне ЧУкра и сразу сдулся..Это ему не судей по "Славутич-Арене" гонять и получать за это смешные дисквы потому,как форвард сборной и патриот.. Кстати,смотрел тогда ссылки на сайты,когда начал разгораться скандал.И там ультрасы выложили как раз забеги Зозули к судьям и соперникам в том матче в Запорожье с подписью, -Райо нужен такой неадекватный футболист?? И под это дело подвели уже все эти смешные обвинения в фашизме и т.д. Хватит подтирать за ним сопли и слушать нытьё "поеду-не поеду".Как семья,как их безопасность?? Так оставь их в Севилье им же там хорошо..Возьми охрану себе и отработай контракт,который уже подписал..Ты на четыре месяца едешь.Люди вон на заработки на года уезжают,чтобы семью в Украине прокормить и не ноют.. Кричалки и оскорбления он слушать не хочет..Так иди в балет - там не кричат.. Слишком много шума вокруг обыкновенных капризов кучки двинутых на "левой теме" ультрасов и переоценённого футболиста..
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    RomarioUA
      RomarioUA, 01.03.2017 10:52
    0
    Да пусть идет играет
    Разве он первый игрок, непринимаемый фанатами?
    Пусть поставит условие, чтоб клуб выпустил газету, где опубликовал тризубец и жовто-блакитный наш флаг и обьяснил, что это герб и флаг государства, признаного всем миром, и человек, носящий на груди герб - это патриот, а не фашист.
    Естественно, красно-черный правый сектор или герб азова публиковать не надо, это не государственные символы, это внутренние символы.
    И вперед - доказывать на поле
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    darvey77
    online
      darvey77, 01.03.2017 11:04
    0
    так вернулся или нет?
    сегодня вроде уже 1 число
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