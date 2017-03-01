Матч Днепр - Черноморец пройдет без зрителей

Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ от 8 декабря, матч 20-го тура чемпионата Украины между «Днепром» и одесским «Черноморцем» (4 марта) пройдет без зрителей.

Днепряне уже проинформировали об этом как Украинскую Премьер-лигу, так и ФК «Черноморец». А одесский клуб в свою очередь выступил на клубном сайте с призывом к болельщикам «Черноморца» отказаться от поездки на матч с «Днепром».