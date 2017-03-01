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Матч Днепр - Черноморец пройдет без зрителей

Днепровские болельщики увидят матч своей любимой команды только по телевизору

  • 01.03.2017 09:17
  • 138 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр
Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ от 8 декабря, матч 20-го тура чемпионата Украины между «Днепром» и одесским «Черноморцем» (4 марта) пройдет без зрителей.
 
Днепряне уже проинформировали об этом как Украинскую Премьер-лигу, так и ФК «Черноморец». А одесский клуб в свою очередь выступил на клубном сайте с призывом к болельщикам «Черноморца» отказаться от поездки на матч с «Днепром».
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 09:32
    0
    СпортУА важко написати що матч Дніпро-Чорноморець пройде без глядачів за використання фаєрів і димовихШашок в матчі проти Шахтаря? Чи люди самі мають здогадуватись чомуСаме?!
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