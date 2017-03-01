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Продажу Милана китайским инвесторам завершат 3 марта

«Россонери» перейдут в руки компании Sino-Europe Sports

  • 01.03.2017 08:58
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libyaprospect.com
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«Милан» на официальном сайте объявил, что в пятницу состоится собрание акционеров клуба. Ожидается, что будет завершена сделка по продаже клуба китайскому консорциуму Sino-Europe Sports. Акционеры должны на собрании утвердить продажу, о которой итальянские СМИ пишут в течение последнего года. 
 
Тем не менее, напомним, что 99,93 процента акций клуба принадлежат компании нынешнего главы «Милана» Сильвио Берлускони, поэтому собрание акционеров будет лишь формальностью.
 

Источник — Euro-football

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