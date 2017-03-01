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Владимир ГЕНИНСОН: «Все клубы пошли навстречу сборной»

Украинские клубы согласились на перенос матчей 22-го тура

  • 01.03.2017 08:28
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон
Интересы сборной - в приоритете! Именно поэтому базовые клубы главной команды Украины согласились на перенос своих матчей в 22-м туре Премьер-лиги. Итак, «Шахтер» с «Олимпиком», «Динамо» с «Черноморцем» и «Днепр» с «Карпатами» встретятся в пятницу 17-го марта. Благодаря этому национальная команда сможет начать тренировочный сбор перед поединком с хорватами на следующий день. Поэтому Андрей Шевченко получит неделю на подготовку к ключевому поединку в группе. Сбор планирует проводить в Австрии, откуда команда уже отправится на поединок в Загреб.
 
Владимир Генинсон, президент УПЛ:
 
- Пришло письмо-просьба, чтобы в субботу ребята улетели. Мы обратились ко всем командам, пока нашли понимание. С этим никаким проблем. Официально это будет тогда, когда мы назначим тур. Все клубы пошли навстречу, они согласны. В принципе, проблем нет.
 

Источник — ТК Футбол

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