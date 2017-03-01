Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Совершали много ошибок в первом тайме»

После первого полуфинала Кубка Италии против «Наполи» своим мнением о поединке поделился главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

- В первом тайме мы мало того, что играли неправильно, так еще и совершали слишком много ошибок в передачах, но тем не менее у нас было много моментов и мы мало что позволяли создать «Наполи».

В техническом плане до перерыва мы действовали плохо, во втором тайме – гораздо лучше. Не думаю, что мы играли плохо с тремя защитниками, но, повторюсь, слишком часто ошибались в передачах. В целом я должен поблагодарить всю команду, которая отлично провела второй тайм и одержала волевую победу.

«Наполи» всегда опасен, и мы завершили матч на высокой ноте, это хороший задел на будущее. Думаю, мы еще можем сильно прибавить в плане интенсивности. Особенно хочется отметить Пьянича, который действительно стал играть лучше.

Судейство? Не знаю, с тренерской скамейки оба пенальти выглядели справедливыми. Думаю, нельзя низводить игру «Ювентуса» к 11-метровым. Мы должны смотреть шире.