Виктор ВАЦКО: «Гладкий снова во Львове!»

Несмотря на возвращение Александра Гладкого в основной состав киевского «Динамо», нападающий еще может сменить прописку. Об этом сообщает журналист Виктор Вацко на своей странице в одной из социальных сетей.
Напомним, что ранее мы писали об интересе к Гладкому со стороны «Карпат» и «Ворсклы».
Не можу повірити своїм очам! Кавова гуща показує, що Гладкий - знову 🦁!!!— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 28 февраля 2017 г.
Источник — Sport.ua
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Есть опция и у "Днепра", однако возвращение Зозули домой возможно лишь после снятия запрета с клуба на регистрацию новых игроков, сообщает marca.
Стартующих весной чемпионатов немного, но есть привлекательные варианты. Приоритет агентов, вероятно, будет на стороне клубом из США и Китая. Россию, очевидно, рассматривать не будут: из-за пророссийских испанских фанатов у Зозули и начались проблемы в "Райо Вальекано", куда он был отдан в аренду "Бетисом".
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