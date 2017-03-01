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Виктор ВАЦКО: «Гладкий снова во Львове!»

Украинский журналист намекает на переход форварда «Динамо» в «Карпаты»

  • 01.03.2017 08:14
  • 2630 просмотров
  • 5 комментария
Метки
footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко
Несмотря на возвращение Александра Гладкого в основной состав киевского «Динамо», нападающий еще может сменить прописку. Об этом сообщает журналист Виктор Вацко на своей странице в одной из социальных сетей.
 
Напомним, что ранее мы писали об интересе к Гладкому со стороны «Карпат» и «Ворсклы».

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    googlle
      googlle, 01.03.2017 08:33
    +5
    Спорт.уа - теперь просто обзор твитера. Может и себе сми открыть?!
    Ссылка
    googlle
      googlle, 01.03.2017 08:33
    +4
    Спорт.уа - теперь просто обзор твитера. Может и себе сми открыть?!
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 09:05
    +4
    Ждем Грачова і Морозова з інфою про повернення Гладкого.
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    stas0809
    online
      stas0809, 01.03.2017 09:31
    +1
    Уверен,что Sport.ua не скоро опубликуют эту новость,так что ловите-"ФИФА разрешил форварду сборной Украины Роману Зозуле играть. Нападающий может договориться с любым клубом, который выступает в чемпионате по системе весна-осень.

    Есть опция и у "Днепра", однако возвращение Зозули домой возможно лишь после снятия запрета с клуба на регистрацию новых игроков, сообщает marca.

    Стартующих весной чемпионатов немного, но есть привлекательные варианты. Приоритет агентов, вероятно, будет на стороне клубом из США и Китая. Россию, очевидно, рассматривать не будут: из-за пророссийских испанских фанатов у Зозули и начались проблемы в "Райо Вальекано", куда он был отдан в аренду "Бетисом".
    Ссылка
    stas0809
    online
      stas0809, 01.03.2017 09:34
    0
    Буду внештатным журналистом sport.ua
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