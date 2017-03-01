Виктор ВАЦКО: «Гладкий снова во Львове!»

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Матч Днепр - Черноморец пройдет без зрителей 09:32 — Vitalik Shevchenko СпортУА важко написати що матч Дніпро-Чорноморець пройде без глядачів за використання фаєрів і ди...