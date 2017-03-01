Динамо заработало на трансфере Мораеса 2 миллиона евро

Киевское «Динамо» в качестве компенсации за аренду бразильского нападающего Жуниора Мораеса получило от «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 2.1 миллиона евро. Кроме того, у китайского клуба есть право выкупить контракт 29-летнего футболиста, однако бразильская пресса не сообщает о точной сумме трансфера.
Напомним, экс-игрок донецкого «Металлурга» подписал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» до лета 2017-го года.
Источник — Sport.ua
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