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Динамо заработало на трансфере Мораеса 2 миллиона евро

Бразильский нападающий на правах аренды перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

  • 01.03.2017 08:06
  • 978 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
© ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
Киевское «Динамо» в качестве компенсации за аренду бразильского нападающего Жуниора Мораеса получило от «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 2.1 миллиона евро. Кроме того, у китайского клуба есть право выкупить контракт 29-летнего футболиста, однако бразильская пресса не сообщает о точной сумме трансфера.
 
Напомним, экс-игрок донецкого «Металлурга» подписал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» до лета 2017-го года.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 01.03.2017 09:00
    +2
    За піврічнуОренду нормальок, а якщо взяти ще дискваліфікацію гравця на полях України взагалі супер.
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    icebeer
    online
      icebeer, 01.03.2017 09:32
    0
    )))))) а могли продать за 8-10
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