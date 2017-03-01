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Антонио КОНТЕ: «Важно наладить с командой диалог»

Наставник «Челси» - о работе со своими футболистам

  • 01.03.2017 07:59
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своей политике в работе с игроками.
 
- У меня нет проблем с формированием состава на игру, потому что ко мне никто не подходит и не требует шанса сыграть с первых минут. Я не люблю такие разговоры, но мне нравится общаться с футболистами на другие темы. Это мой первый сезон в клубе и очень важно узнать игроков лучше.
 
Очень важно наладить с командой диалог. Это мое мнение, потому что где бы я не тренировал, команда доверяла мне. Я открытый и говорю только правду, я не буду лукавить и игроки понимают мой выбор.
 
Если у кого-то есть вопросы, то они могут прийти в мой кабинет, я всегда готов к разговору. Однако это не сможет повлиять на мое решение – я приехал побеждать, поэтому на поле будут выходить сильнейшие.
 

Источник — ФК Челси

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