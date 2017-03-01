Антонио КОНТЕ: «Важно наладить с командой диалог»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своей политике в работе с игроками.

- У меня нет проблем с формированием состава на игру, потому что ко мне никто не подходит и не требует шанса сыграть с первых минут. Я не люблю такие разговоры, но мне нравится общаться с футболистами на другие темы. Это мой первый сезон в клубе и очень важно узнать игроков лучше.

Очень важно наладить с командой диалог. Это мое мнение, потому что где бы я не тренировал, команда доверяла мне. Я открытый и говорю только правду, я не буду лукавить и игроки понимают мой выбор.

Если у кого-то есть вопросы, то они могут прийти в мой кабинет, я всегда готов к разговору. Однако это не сможет повлиять на мое решение – я приехал побеждать, поэтому на поле будут выходить сильнейшие.