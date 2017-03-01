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Динамо вернуло Гладкого в основной состав

Сергей Ребров не отпустит своего нападающего после ухода Жуниора Мораеса

  • 01.03.2017 07:38
  • 764 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
Нападающий Александр Гладкий останется в киевском «Динамо» как минимум до лета. В связи с уходом Жуниора Мораеса в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Сергею Реброву необходим еще один футболист на подмену Артему Беседину и Роману Яремчуку.
 
Напомним, ранее сообщалось о том, что Гладкий был переведен в дублирующий состав и может перейти в «Ворсклу» или вернуться в «Карпаты». В составе киевлян экс-форвард «Шахтера» провел 11 матчей и не забил ни одного гола.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ILI4A
    online
      ILI4A, 01.03.2017 07:48
    +1
    это Саша пристроил Мораеса в Китай!
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    filipini10
    online
      filipini10, 01.03.2017 08:01
    0
    ...это ******!!!
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    marko2020
    online
      marko2020, 01.03.2017 08:04
    0
    Ребров просто "гениальный" психолог. Выкинул снасало Гладкого в резерв, как ненужный и использованый материал, а сейчас в основу опять. Представляю в какую психологическую яму он кинул игрока. Теперь я полностью на стороне Хачериди-не возможно нормально работать с таким физруком, как Ребров.
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