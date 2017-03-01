Динамо вернуло Гладкого в основной состав

Нападающий Александр Гладкий останется в киевском «Динамо» как минимум до лета. В связи с уходом Жуниора Мораеса в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Сергею Реброву необходим еще один футболист на подмену Артему Беседину и Роману Яремчуку.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Гладкий был переведен в дублирующий состав и может перейти в «Ворсклу» или вернуться в «Карпаты». В составе киевлян экс-форвард «Шахтера» провел 11 матчей и не забил ни одного гола.
Після оренди Мораеса майже не виникає сумніву - Гладкого не відпустять і повернуть у першу команду. Останні дні він вже тренується з основою pic.twitter.com/WJus6YRZCn— Igor Burbas (@iburbas) 28 февраля 2017 г.
Источник — Sport.ua
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