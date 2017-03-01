Динамо вернуло Гладкого в основной состав

это Саша пристроил Мораеса в Китай!

Ребров просто "гениальный" психолог. Выкинул снасало Гладкого в резерв, как ненужный и ...

....В прошлом году клуб (Таврия) был возрожден и сейчас выступает в чемпионате Украины среди люби...

Смешно конечно,но жаль что не до смеха!